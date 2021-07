Scaligera Basket comunica di aver sottoscritto un contratto pluriennale con l’atleta Liam Udom.

Nell’ultima stagione ha conquistato la promozione in Serie A2 con la Bakery Piacenza chiudendo il campionato con 30 presenze, 9.4 punti di media e 6.5 rimbalzi.

Ala piccola, è nato a Bagno a Ripoli (Fi) il 27 giugno del 2000 e alto 199 centimetri, ha iniziato a calcare i campi da basket con la canotta della Sancat, arrivando a disputare le finali nazionali nelle categorie Under 14, Under 16 e Under 18. Si trasferisce nel 2016 a Rimini dove disputa il campionato Under 18 poi nel 2018 passa a Pistoia dove, oltre disputare il campionato Under 18 arrivando alle finali nazionali, aggiunge la soddisfazione per la prima panchina in Serie A. Nel campionato 2018-2019 sfiora la promozione in Serie A2 con la Fiorentina Basket, nel campionato successivo disputa la sua prima stagione con la maglia di Piacenza.

“Udom è un giocatore che stavamo seguendo già da un anno – ha commentato il Vicepresidente Giorgio Pedrollo – e durante questo periodo ha mostrato costantemente dei miglioramenti giocando un finale di stagione in crescendo. Anche coach Ramagli, che sono convinto lo farà crescere ulteriormente, ha monitorato il giocatore nell’ultimo periodo e siamo convinti che possa portarci tanta energia e tanta positività; si tratta un atleta che sa giocare a tutto campo che si è conquistato la Serie A2 da protagonista”.

“Sono molto carico per questa nuova esperienza con la Tezenis Verona – ha aggiunto Udom – credo sia la scelta migliore per il mio futuro; arrivo in una società che so essere organizzata, mio fratello Mattia mi ha parlato molto bene della Scaligera Basket. Avrò la possibilità di lavorare con coach Ramagli che sono sicuro mi aiuterà molto e i prossimi anni saranno significativi per me. L’anno che ho appena concluso è stato un crescendo continuo: non ho iniziato bene la stagione ma poi sono cresciuto, passando da tanto lavoro e sacrificio. So che devo lavorare ancora molto e questo è il mio obiettivo per i prossimi anni”.

