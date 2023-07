UFFICIALE – Tezenis Verona, Lorenzo Penna torna in gialloblù

Scaligera Basket è lieta di annunciare di aver sottoscritto un contratto con il giocatore Lorenzo Penna. Per il playmaker che nell’ultima stagione ha giocato con Forlì raggiungendo la finale playoff, si tratta di un ritorno alla Tezenis Verona dopo la precedente esperienza nel 2021-2022.

LA CARRIERA

Nato a Bentivoglio, in provincia di Bologna, il 21 gennaio del 1998, dopo la prima esperienza a Casalecchio di Reno ha iniziato a 12 anni nel settore giovanile della Virtus Bologna. Con le V Nere prosegue fino all’esordio in Serie A nella stagione 2015-2016; alla Virtus è allenato, l’anno successivo, da coach Ramagli. Chiude con 29 gare giocate e oltre 14 minuti di media conquistando la promozione in Serie A e la Coppa Italia di Serie A2. Passa successivamente all’Andrea Costa Imola, sempre in Serie A2, prima di approdare a Udine dove rimane per due stagioni consecutive e incrocia nuovamente il proprio cammino con quello di coach Ramagli. La sua carriera si sviluppa anche a Torino dove arriva a giocare la finale promozione contro Tortona. Penna passa poi a Verona, ma nell’anno della promozione per i gialloblù, mette insieme solamente 7 presenze fermato da un infortunio al ginocchio destro. Dopo il lungo stop riparte da Forlì, sempre in Serie A2, arrivando a giocare la finale promozione contro Cremona; gioca 41 partite con una media di 22 minuti e 7.3 punti a gara. Penna ha maturato inoltre numerose esperienze con le nazionali giovanili conquistando un bronzo agli europei Under 18 e l’argento ai mondiali Under 19.

LE DICHIARAZIONI

Lorenzo Penna (giocatore): “Sono molto contento di tornare a vestire la maglia della Tezenis Verona. Ritrovo coach Ramagli con il quale ho sempre avuto un ottimo rapporto e ho sempre lavorato benissimo. Rientrare in un ambiente che conosci e nel quale sei stato bene, rende le cose più semplici. Questo ha fatto la differenza. Credo di essere cresciuto nell’ultimo anno, soprattutto a livello di leadership. Sono pronto ad aiutare i miei compagni di squadra per rendergli le cose più semplici. Il primo obiettivo dovrà essere quello di formare il gruppo, sarà la priorità”.

Alessandro Frosini (General Manager): “Ritroviamo un giocatore arricchito dopo una stagione che ha sancito inequivocabilmente il suo ritorno ad alto livello, arrivando a giocare l’ennesima finale playoff della sua carriera. E’ un giocatore che conosciamo bene, sappiamo quello che ci può dare in un ruolo importante come quello del playmaker e si sposa alla perfezione nel nostro progetto tecnico. Le sue caratteristiche e la sua attitudine al lavoro coincidono con quello che cercavamo sul mercato e con l’idea di squadra che stiamo sviluppando con coach Ramagli”.

Alessandro Ramagli (allenatore): “Un graditissimo ritorno di un giocatore che aveva lasciato di se una bellissima impressione due anni fa, sia in termini personali che cestistici e fermato solamente da quel brutto infortunio dal quale si è fortunatamente ripreso come dimostra la sua eccellente stagione a Forlì. Torna sicuramente maturato perché ha vissuto un’esperienza di alto livello e inoltre ha messo un anno in più; è un giocatore che ha già avuto esperienze di vittorie e di sconfitte all’ultimo secondo, come nella stagione appena terminata. Porterà con sé il desiderio di confermare la bella stagione che aveva iniziato con noi due anni fa e che ha confermato quest’anno e magari di coronarla con una prestazione di squadra ancora superiore anche se, quest’anno, è stato finalista del campionato di Serie A2 a testimonianza del percorso di crescita all’interno di questa categoria”.

UFF. STAMPA SCALIGERA BASKET VERONA