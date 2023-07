UFFICIALE – Treviglio annuncia il ritorno di Federico Miaschi

La Blu Basket 1971 comunica di aver sottoscritto un accordo con l’atleta Federico Miaschi, guardia/ala di 200 centimetri, nato il 26 aprile 2000 a Genova. Miaschi è un esterno di talento, fisicamente potente, pericoloso nel tiro dalla distanza e di un ampio bagaglio di movimenti in fase offensiva. Nella passata stagione ha vestito la maglia dell’Assigeco Piacenza con cui ha partecipato ai playoff fermandosi ai quarti di finale per mano di Pistoia, poi promossa. Per Federico si tratta di un gradito ritorno in biancoblù, dopo aver indossato con ottimi risultati (521 punti in 41 gare) la canotta Gruppo Mascio nel campionato 2021/22.

“Dopo l’improvvisa situazione legata a Marini è stato fatto un grande lavoro di squadra tra me, il presidente e l’allenatore: siamo riusciti ad arrivare ad un obiettivo importante per la società, ingaggiando uno dei migliori prospetti giovani della pallacanestro italiana. Negli ultimi anni in A2 Miaschi ha fatto campionati di alto livello, siamo molto contenti che sia con noi e sarà uno dei cardini di questa squadra che sta prendendo forma per cercare di fare un ottimo campionato e divertire il nostro pubblico. In pochissime ore siamo usciti riusciti ad avere un accordo e a firmare con il giocatore.”.

La carriera • Federico Miaschi muove i primi passi tra Chiavari e Cap Genova, prima di entrare nell’orbita Reyer Venezia, con cui esordisce in A a soli 16 anni. La società orogranata lo manda in prestito a Padova (in B, nel 2017/18, firma 9,3 punti a gara), a Trapani (in A2, nel 2018/2019, segna 8,7 in 22′ di media), a Pesaro (in A, nel 2019/20, colleziona 16 presenze con 12′ di permanenza sul parquet), a Biella (ancora in A2 nel 2020/21, viaggia a 13,4 punti con il 57% da due). Nel 2021/22 arriva la prima chiamata da Treviglio: in biancoblù sale a 25′ di media con 12,7 punti e 3,8 rimbalzi. Nell’ultima annata con l’UCC Piacenza registra 28′, 13,9 punti e il 33% nel tiro dall’arco, con il personale “high” in gara4 dei quarti di finale: 33 punti (con 7/10 dall’arco) in 34 minuti.

Nella stagione 2023/24 Miaschi tornerà a vestire i colori della Gruppo Mascio Blu Basket.

Nota • In quattro stagioni complessive in A2, Federico gioca 147 incontri (26’ di media in campo) con 12,3 punti, 3,3 rimbalzi, realizzando il 53% da due, il 32% da tre e il 66% ai liberi, con una valutazione media di 9,6. In carriera, le gare senior sono 193 con 2124 punti realizzati.

