UFFICIALE – Treviglio annuncia Tommaso Guariglia

La Blu Basket 1971 comunica di aver sottoscritto un accordo con l’atleta Tommaso Guariglia, centro di 205 centimetri, nato l’8 agosto 1997 a Salerno. Guariglia è un lungo dinamico, con spiccate doti di agonismo e predisposizione alla difesa, grande abilità di movimento ed è dotato di una mano educata, anche dalla lunga distanza. Nella passata stagione ha vestito la maglia del Basket Torino, squadra con la quale, tra l’altro, ha realizzato il canestro che, sulla sirena di gara4 di semifinale, ha determinato il sorpasso da parte dei piemontesi e l’eliminazione della Gruppo Mascio.

“L’acquisto di Tommaso è importante perché testimonia la volontà della Blu Basket di investire sul presente, ma anche sul futuro prendendo un giocatore ambito anche da squadre della massima serie – commenta il ds Luca Infante – E’ stata una trattativa difficile, il giocatore ha sposato il progetto della Blu Basket, una realtà tra le più importanti ed emergenti in A2. Guariglia ha avuto un miglioramento costante stagione dopo stagione, un elemento in rampa di lancio che coniuga aspetti tecnici ad aspetti umani rilevanti”.

La carriera di Tommaso Guariglia • Tommaso Guariglia inizia a giocare nella Virtus Siena, perfezionando la propria crescita cestistica nella Stella Azzurra Roma, con la quale esordisce in Serie B a 17 anni, restando sul parquet 19′ di media che diventano 20′ nella stagione seguente. Nel 2016/17 approda in A2, alla Viola Reggio Calabria, dove disputa i playout. Successivamente è chiamato alla Fortitudo Agrigento di coach Ciani: in Sicilia si ferma per un biennio partendo dalla panchina, nella prima stagione, per poi consolidarsi in quintetto l’anno seguente.

Nel 2019/20 assapora la A e l’EuroCup con la Leonessa Brescia, prima di trasferirsi nuovamente in A2. All’Ucc Piacenza, Salieri ne fa un elemento fondamentale del proprio scacchiere per altri due campionati, il secondo dei quali terminato a gara5 della semifinale playoff. Nel giugno del 2022 viene tesserato dal Basket Torino, dove ritrova Ciani, rendendosi protagonista di un’ulteriore crescita tecnica e personale, oltre che di risultati. Con 13,3 punti e 5,2 rimbalzi in 25’ nelle 44 gare disputate in gialloblù, è protagonista del quintetto piemontese, giungendo alla finale promozione.

Nell’arco della sua carriera, Guariglia percorre l’intera trafila del settore giovanile azzurro vestendo la maglia delle Nazionali U15, U16, U17, U18, U19 e U20 con la quale partecipa all’Europeo 2016 in Finlandia. Nella stagione 2023-2024 Guariglia vestirà i colori della Gruppo Mascio Blu Basket.

Nota • In due campionati di Serie B Guariglia disputa 46 gare (7,2 punti e 5,2 rimbalzi in 20’); nell’unica esperienza nella massima serie colleziona 7 presenze (0,9 punti e 1,0 rimbalzi in 5’). In sei stagioni complessive in A2, Tommaso gioca 198 incontri (20’ di media in campo) con 8,8 punti, 4,6 rimbalzi, realizzando il 50% da due, il 33% da tre e il 76% ai liberi, con una valutazione media di 8,7. In nove anni da senior Guariglia mette piede sul parquet in 251 occasioni, segnando 2078 e catturando 1167 rimbalzi.

