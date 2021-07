Esperienza e applicazione. La Blu Basket 1971 ha scelto MARCO VENUTO in regia, esterno navigato con ottima visione di gioco, difensore arcigno, già allenato a Casalpusterlengo e a Biella da coach Carrea. Trentacinque anni, 190 cm per 80 kg, friulano nato a Codroipo, Marco arriva da un biennio alla Pallacanestro Ravenna, in A2, dove ha segnato di media 4,14 punti e 1.91 assist in regular season nel 2020/21, 5.4 punti e 2,6 assist nel playoff all’esordio. La sua carriera inizia nelle giovanili della Snaidero Udine, dove nel 2001 firma il suo primo contratto professionistico in A1, militando stabilmente nella prima squadra ed esordendo nel settembre 2003 contro la Montepaschi Siena.

Nel 2005 si trasferisce alla Pallacanestro Atri in B1, vestendo poi i colori di Fidenza (dove raggiunge la finale promozione per la serie A2) e Faenza, sempre in Serie B. Nel 2009/10, inizia la sua avventura in A2 con l’Assigeco Casalpusterlengo, dove rimane per un triennio, vestendo oltre 100 volte la canotta della squadra del presidente Curioni e dove conosce Michele Carrea, all’epoca assistant coach. Nell’estate 2013 passa a Tortona dove vince il campionato, disputando così, l’anno successivo la A2 coi Leoni bianconeri. Seguono poi le stagioni a Biella (piazza in cui ritrova Carrea e vince nel 2017 la regular season di A2 raggiungendo anche la finale di Coppa Italia), Ferrara e Roma-EuroBasket.

Nel 2018/2019 sigla un accordo con la Fortitudo Bologna (A2), piazza centrale nel panorama cestistico italiano: 30 partite giocate in regular season, 3.9 punti/media con il 41% da 2 punti, il 39% da 3 punti e l’88% ai liberi, una Supercoppa italiana in bacheca con 10 punti di media tra semifinale e finale. Con i bianco blu bolognesi, il 31 marzo 2019, conquista la promozione per la massima serie. Nel luglio 2019 viene ingaggiato dal Basket Ravenna.

