UFFICIALE – Trieste conferma Lodovico Deangeli

Lodovico Deangeli vestirà il biancorosso anche nella prossima stagione a disposizione di coach Jamion Christian e va ad aggiungersi alla conferma ufficializzata ieri del triestino Stefano Bossi.

“Ho scelto di confermare Lodovico Deangeli – ha commentato il General Manager Michael Arcieri – perché è un prodotto del vivaio triestino con caratteristiche che si riveleranno molto utili per noi: sarà capace di portare grande atletismo, energia e versatilità al nostro roster. Lodovico è un giocatore di impatto, sia in attacco che in difesa, può e sa fare la differenza. La sua abilità di difendere sul top scorer avversario non ha prezzo, e il suo talento nella creazione del gioco e dei giusti spazi per i compagni si adatta perfettamente a quella che è l’idea del nuovo gioco della Pallacanestro Trieste”.

Nato a Trieste nel 2000, Deangeli è un’Ala Piccola di 203 cm per 90 kg. Cresciuto cestisticamente nelle giovanili biancorosse, nella stagione 2019-2020 si è trasferito in prestito a Biella, in Serie A2, per poi vivere da protagonista la stagione 2020-2021 in maglia APU a Udine. In terra friulana i numeri si alzano in maniera significativa con 43 presenze, di cui 32 nel quintetto base.

La firma sul contratto per questa stagione – la terza consecutiva in biancorosso – è una dichiarazione d’amore per la città e il basket triestino. Lodo porterà il suo contributo alla squadra, dopo aver fatto registrare 29 presenze nel campionato 2022-2023 e mettendo a referto 72 punti totali. Non tutte le qualità di Lodo vengono registrate dalle statistiche: la sua aggressività difensiva, l’abnegazione, lo spirito di sacrificio, l’impegno e l’amore per la Pallacanestro Trieste saranno di fondamentale importanza in campo e all’interno dello spogliatoio.

