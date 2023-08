UFFICIALE – Trieste e Michele Ruzzier un’altra stagione insieme

Arriva una delle conferme più attese da tutti i tifosi biancorossi: Michele Ruzzier vestirà la maglia della Pallacanestro Trieste anche nella stagione 2023-2024.



“Quello di oggi è un altro annuncio molto importante per il biancorosso in vista della prossima stagione – ha commentato il General Manager della Pallacanestro Trieste Michael Arcieri – Michele, come è stato per tutta la sua carriera, sarà fondamentale per le prestazioni della nostra squadra. È un playmaker d’élite con doti innate per la creazione del gioco. Le sue abilità nel controllare il ritmo, guidare la fase offensiva sia nelle transizioni che nei possessi in attacco e creare opportunità per i suoi compagni di squadra, sono straordinarie. Rende migliori tutti quelli che sono intorno a lui. Il suo stile di leadership discreto, ma deciso ispira fiducia e regala a coach Christian un “allenatore sul campo” aggiuntivo. Siamo entusiasti di avere Michele di nuovo con noi e lo accogliamo calorosamente insieme alla sua famiglia, a casa”.



Dopo aver mosso i primi passi nelle giovanili dell’Azzurra, Michele Ruzzier si trasferisce a 17 anni nel settore giovanile biancorosso, arrivando a esordire nella prima squadra della Pallacanestro Trieste, in Serie B. Dal 2010 al 2014 “Ruz” veste la maglia della sua città, per poi approdare in Serie A, tra le fila della Reyer Venezia, con cui disputerà due stagioni. Nel 2016 viene ceduto in prestito alla Fortitudo Bologna con la quale vince la Supercoppa LNP. Nel luglio 2017 il ritorno in Serie A, con la maglia della Vanoli Cremona, dove rimane per tre stagioni e vince nel 2019 la Coppa Italia, mettendo a referto 76 presenze sul parquet con oltre 540 punti segnati.



La stagione 2020-2021 lo vede indossare la canotta della Pallacanestro Varese, dove chiude la regular season nella top ten degli assist-man del Campionato Italiano. I numeri in terra varesina gli valgono una chiamata importante alla corte di Sergio Scariolo. Michele passa dunque alla Virtus Bologna nella stagione 2021-2022 e con le V Nere vince due Supercoppe Italiane e l’Eurocup 2022.

La volontà del giocatore di trovare più spazio lo porta ad accettare la proposta di tornare a vestire la maglia della sua città, così nel novembre dello scorso anno Michele si trasferisce nuovamente a Trieste, con cui disputa buona parte del campionato, facendo segnare oltre 7 punti di media e distribuendo 4 assist a partita.

Con la Nazionale Under 20 vince il Campionato Europeo nel 2013 ed esordisce con la Nazionale maggiore il 20 febbraio del 2020 in occasione della vittoria degli azzurri contro la Russia, valida per la qualificazione agli Europei. Colleziona in totale 18 presenze con le Nazionali giovanili, 6 con la Nazionale sperimentale e 5 con la Nazionale A.

Uff stampa Pallacanestro Trieste