UFFICIALE – Trieste – Giovanni Vildera, la storia continua

Giovanni Vildera è la terza conferma nel roster biancorosso: il centro di Montebelluna affronterà la sua seconda stagione in maglia Pallacanestro Trieste.

“I fondamentali eccellenti di Giovanni, il suo QI cestistico e diverse abilità spesso sottovalutate – le parole del General Manager di Pallacanestro Trieste Michael Arcieri – hanno un impatto sul gioco della squadra, in modo sottile, ma incisivo. La sua capacità di portare i blocchi, il suo talento nel giocare sotto canestro e sfruttare il tabellone saranno ingredienti fondamentali per uno stile di gioco che enfatizza il basket di transizione e un attacco libero, con spazi ampi”.

Nato nel 1995 a Montebelluna, Giovanni Vildera cresce nelle giovanili della Petrarca Padova prima e della Reyer Venezia poi, accumulando da giovanissimo – 16 anni – le prime presenze a livello senior in prestito a Favaro, impegnandosi anche con la Nazionale, partecipando agli Europei Under 16 nel 2011. Nel 2014 arriva la prima esperienza in Serie A2 con la maglia di Omegna, dove resta per due stagioni prima del passaggio a Siena. Nelle due stagioni passate in Toscana prosegue il suo sviluppo, passando poi a Biella e a Rieti: proprio nel Lazio Vildera si afferma come uno dei più affidabili giocatori della categoria, superando con costanza i 10 punti di media, guadagnando con le sue prestazioni la chiamata in Serie A, a Treviso. In Veneto, Vildera è un importante elemento della panchina di coach Menetti, contribuendo al raggiungimento dei playoff. Da Treviso Giovanni si trasferisce a Ferrara in A2, realizzando quasi 10 punti e più di 5 rimbalzi di media, e salendo ulteriormente di livello nei playoff con più di 11 punti e 6 rimbalzi per partita.

Il suo arrivo a Trieste, nella passata stagione, lo vede stabilmente nelle rotazioni di coach Legovich: Vildera mette a referto nel campionato 2022-2023 4 punti in più di 11 minuti medi di impiego sul parquet. Si tratta di un giocatore che fa della fisicità la sua arma più importante, condita da una grande aggressività vicino al ferro.

UFF. STAMPA PALL. TRIESTE 2004