UFFICIALE – Trieste riporta a casa Francesco Candussi

Francesco Candussi torna a vestire la maglia della Pallacanestro Trieste, dopo 8 anni lontano dal parquet dell’Allianz Dome. Il centro classe 1994, nativo di Palmanova, arriva alla corte di coach Jamion Christian per affrontare la prossima stagione sportiva in serie A2.

“Francesco è uno di quei rari giocatori oltre i 2,10 che possono segnare da tre punti, dalla media distanza e da sotto canestro – l’analisi del General Manager di Pallacanestro TriesteMichael Arcieri – La sua versatilità offensiva mette grande pressione sulla difesa e crea spazi ottimali in cui operare per sé e per i compagni. La sua altezza ha un impatto sul gioco in entrambi i lati del campo, sia che si tratti di rimbalzi, stoppate o difese sul tiro. È una presenza di cui gli avversari dovranno tenere conto in ogni momento”.

Candussi, 211 cm per 110 kg, è ormai un veterano del basket italiano: nonostante i suoi 29 anni ha infatti indossato le maglie di Reyer Venezia, con cui ha esordito nella massima serie nella stagione 2011-2012, di Trieste, di Pesaro, di Mantova, di Verona, per accasarsi infine lo scorso febbraio alla Fortitudo Bologna.

È nella sua lunga esperienza alla Scaligera che “Candu” ha messo in mostra le sue doti nel pitturato collezionando, negli oltre 20 minuti medi di impiego, quasi 13 punti di media, e contribuendo in modo significativo alla promozione del club in serie A1 nella stagione 2021-2022. Dopo 4 stagioni in gialloblù Francesco si è trasferito alla Effe di coach Dalmonte, che lo aveva già allenato a Verona nel 18-19, mettendo a referto 13,3 punti a partita e conquistando quasi 6 rimbalzi a gara.

Elemento di provata affidabilità, Candussi è un centro moderno, capace di occupare anche lo spot di ala grande, in grado di dare profondità al gioco e di trovare anche soluzioni dalla distanza. In carriera ha vestito stabilmente la maglia della Nazionale Italiana U16, U18 e U20, arrivando a esordire anche in Nazionale maggiore nella sfida con l’Estonia valida per le qualificazioni agli Europei del 2021.

Uff stampa Pallacanestro Trieste