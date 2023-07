UFFICIALE – Udine ingaggia Marcos Delia

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Marcos Nicolás Delia.

Andrea Gracis (Direttore sportivo): “Siamo davvero contenti che Marcos abbia accettato con grande entusiasmo e forti motivazioni la nostra proposta. Con lui arricchiamo la squadra di esperienza e comprensione del gioco che si sommano alla sua grande capacità di valorizzare i compagni, con la tecnica, l’altruismo e la personalità”.

Adriano Vertemati (allenatore): “Con Marcos completiamo il nostro pacchetto lunghi e la squadra. È un giocatore di alto livello, che conosce il gioco, ha ottimi fondamentali ed ama giocare con i compagni. Ritengo sia un valore aggiunto che abbia già giocato insieme a Da Ros e Clark in Italia e che abbia accettato la nostra proposta con grande entusiasmo e determinazione”.

Nato a Saladillo (a Buenos Aires, Argentina) l’8 aprile 1992, centro di 208 centimetri per 105 chilogrammi, Delia arriva a Udine l’esperienza in Lituania con l’Alytus Wolves.

Delia inizia la sua carriera da professionista in Argentina con la maglia del Boca Juniors nel 2010. Dopo quattro stagioni arriva il passaggio al Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación. Due anni ad altissimo livello per Delia, che realizza quasi 12 punti e oltre 7 rimbalzi di media. All’età di 24 si trasferisce in Europa all’UCAM Murcia. Con la squadra spagnola partecipa anche alle coppe europee, chiudendo al terzo posto della Champions League nella stagione 2017-2018 con 9 punti di media. L’anno successivo si divide tra Murcia e Badalona, prima di trasferirsi in Messico. Delia approda per la prima volta in Italia alla corte di Djordjevicalla Virtus Bologna. Viaggia a 7.5 punti e 4.5 rimbalzi di media in campionato prima dell’interruzione delle competizioni nel 2020. Durante l’estate arriva il passaggio alla Pallacanestro Trieste, con la quale segna oltre 10 punti e cattura 5 rimbalzi di media in due anni in Serie A. Nella sua esperienza giuliana, il nuovo lungo bianconero ha condiviso il parquet con Matteo Da Ros nella stagione 2020-2021 e con Jason Clark per 6 partite nella stagione 2021-2022.

Con la maglia della Nazionale argentina Delia venta un palmarès del tutto invidiabile. Nel 2009 vince la medaglia d’oro ai Campionati sudamericani Under-17. Successivamente partecipa anche ai Campionati americani Under 18 e alla Coppa del Mondo Under 19, dove gioca da protagonista con 10 punti e 8 rimbalzi a partita.

Dal 2011 è entrato a far parte della Nazionale argentina, con la quale nel 2012 ha vinto la medaglia d’oro del Campionato sudamericano. Delia ha partecipato anche a due Mondiali, nel 2014 in Spagna e nel 2019 in Cina, dove ha conquistato la medaglia d’argento. Due partecipazioni alle Olimpiadi: nel 2016 in Brasile e nel 2020 in Giappone.

L’ultimo successo risale al 2022 con la vittoria della FIBA AmeriCup in finale contro il Brasile.

Benvenuto a Udine Marcos!

UFF.STAMPA APU UDINE