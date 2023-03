By

L’Apu Old Wild West Udine comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con l’atleta Keshun Sherrill.

La società desidera ringraziare Keshun per l’impegno durante la sua esperienza in bianconero e augura il meglio per il futuro professionale e personale del giocatore.

AREA COMUNICAZIONE APU UDINE