UFFICIALE – Udine ingaggia Ambrosin

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Lorenzo Ambrosin.

Andrea Gracis (Direttore sportivo): “Siamo molto soddisfatti di poter aggiungere al settore degli esterni un ragazzo con grandi qualità tecniche e umane, di notevole affidabilità e dalle grandi motivazioni”.

Adriano Vertemati (allenatore): “Lorenzo è una guardia con doti realizzative di primo livello per la categoria. Inoltre, l’importante taglia fisica per il ruolo e la sua affidabilità difensiva sono doti che lo rendono un giocatore prezioso per il nostro roster futuro”.

Nato a Motta di Livenza (in provincia di Treviso) il 7 ottobre 1997, guardia/ala di 195 centimetri per 90 chilogrammi, Ambrosin è cresciuto nel settore giovanile della Reyer Venezia, con cui ha vinto lo scudetto Under 15 nella stagione 2011-2012. All’età di 16 anni ha preso parte anche all’Adidas Next Generation Tournament, il torneo giovanile organizzato dall’Eurolega.

Dal 2015 al 2017 Lorenzo ha giocato per due campionati con il Basket Club Jesolo: nel primo anno è protagonista della vittoria in Serie C Silver con 13 punti di media. Nella stagione successiva aumenta le sue cifre personali con oltre 14 punti a partita nel campionato di C Gold. Nell’estate del 2017 firma un contratto con la Fortitudo Agrigento: in Sicilia rimane per tre anni, chiudendo sempre sopra i 10 punti di media. Nella stagione 2020-2021 arriva il trasferimento a Tortona, dove vince il campionato di Serie A2 con 10.3 punti di media in 31 partite. Lorenzo decide di restare in A2 e si accasa a Scafati. Al termine della fase a orologio con la formazione campana, il nuovo acquisto bianconero fa ritorno alla Fortitudo Agrigento e aiuta la formazione bianco-blu a conquistare la promozione in Serie A2 segnando 14 punti di media in Finale Playoff. Le sue cifre aumentando sensibilmente in Sicilia nella due stagioni successive in A2, dove realizza oltre 16 di media con il 40% da tre punti. Con questi numeri Ambrosin termina le stagioni 2022-2023 e 2023-2024 al secondo posto per punti realizzati tra i giocatori italiani nel campionato di Serie A2.

UFF.STAMPA APU UDINE