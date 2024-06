UFFICIALE – Udine ingaggia Davide Bruttini

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Davide Bruttini.

Andrea Gracis (Direttore sportivo): “Sono felice di ritrovare Davide del quale, sin dai tempi di Treviso, ho apprezzato la professionalità, l’etica del lavoro e la disponibilità a mettere sempre la squadra davanti a sé stesso. Sono sicuro che saprà portare questi valori anche qui a Udine, contribuendo alla crescita del gruppo che stiamo allestendo”.

Adriano Vertemati (allenatore): “Davide è una garanzia per questo campionato, prova ne è stata anche l’ultima sua stagione, giocata da protagonista. Aggiungerà solidità ed affidabilità al nostro pacchetto lunghi”.

Nato a Siena il 18 febbraio 1987, centro di 203 centimetri per 106 chilogrammi, Bruttini arriva a Udine dopo l’esperienza in Serie A2 con la Benedetto XVI Cento.

Formatosi cestisticamente nelle giovanili nella Virtus Siena (con cui vince uno Scudetto juniores nel 2005), il nuovo lungo bianconero esordisce in Serie A con la maglia della Fortitudo Bologna.

Dopo l’esperienza a Castelleto Ticino in A2, nella stagione 2007-2008 firma con Capo D’Orlando, prima di trasferirsi a Brindisi. Nel 2008, dopo aver iniziato la stagione a Brindisi, si trasferisce a Imola. Per Bruttini 3 stagioni e mezzo con la maglia dell’Andrea Costa, affermandosi come uno dei migliori centri italiani con quasi 11 punti e 4.5 rimbalzi di media. Terminate le esperienze a Veroli e Casale Monferrato, Davide gioca un anno a Torino dove è protagonista della promozione in A1 nella stagione 2014-2015. L’anno successivo arriva il bis: promozione nel 2016 con la maglia di Brescia con oltre 6 punti di media. Il terzo successo in carriera arriva al termine della stagione 2016-2017 con la maglia della Virtus Bologna. Una volta conclusa l’esperienza a Treviso, nel 2018 fa ritorno a Capo D’Orlando, dove fa registrare i migliori numeri in carriera: 13.4 punti e quasi 9 rimbalzi di media in 28 minuti. Dal 2019 al 2022 gioca con la maglia di Forlì prima di trasferirsi a Treviglio e Cento.

Bruttini ha vestito la maglia della Nazionale Italiana Under 16, Under 18 e Under 20. Sono in totale 4 le presenze con la Nazionale maggiore. Per Davide due medaglie di bronzo ai Campionati Europei Under 18 (2005) e Under 20 (2007).

