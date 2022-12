UFFICIALE – Udine ingaggia Diego Monaldi

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio di Diego Monaldi per la stagione 2022-2023.

Nato ad Aprilia (in provincia di Latina) il 3 aprile 1993, Monaldi è cresciuto cestisticamente nella società locale (Virtus Aprilia) e successivamente nella Virtus Roma, prima di approdare alla Mens Sana Siena con la quale ha esordito in Serie A nel 2010 a soli 17 anni, festeggiando in poco tempo uno scudetto, una Supercoppa italiana e una Coppa di Italia. Dal 2012 il promettente playmaker – 185 centimetri per 78 kg di peso – conquista minuti e punti in Legadue con le maglie di Junior Casale, Viola Reggio Calabria e Proger Chieti. In Abruzzo, in particolare, si mette in luce con 12.5 punti, 3.1 assist e 2.9 rimbalzi di media a partita. Così nel 2016 riceve la chiamata della Dinamo Sassari (in Serie A) con la quale scende in campo in 18 gare. L’estate successiva viene ingaggiato dalla Carpegna Prosciutto Pesaro, contribuendo in maniera importante per due anni alla salvezza del club marchigiano. Nel 2019 ritorna in A2, alla Ge.Vi Napoli che gli affida la cabina di regia per due stagioni: la seconda si conclude con la vittoria del campionato, battendo in Gara 4 delle finali play off proprio l’Apu Old Wild West Udine, dopo aver già alzato la Coppa Italia LNP. Nell’estate 2021 si sposta di pochi chilometri di distanza, più precisamente a Scafati (in provincia di Salerno), dove riesce nella difficilissima impresa di centrare un’altra promozione in Serie A, risultando l’Mvp della finale play off disputata contro Acqua S. Bernardo Cantù. Nel corso della regular season realizza 9.46 punti, 2.54 rimbalzi e 3.62 assist di media a partita. In questa stagione è sceso in campo con la maglia gialloblu in 12 incontri (3.3 punti, 1 rimbalzo e 1.3 assist di media a partita).

Nel corso della sua carriera, inoltre, ha vestito in più occasioni la casacca azzurra (Under 16, U18, U20 e Italia sperimentale), conquistando una medaglia di bronzo alla FIBA Coppa del mondo U18 3×3 a Rimini nel 2011 e salendo sul gradino più alto del podio agli Europei U20 disputati a Tallinn (in Estonia) nel 2013.

Monaldi abbina doti realizzative e capacità di innescare i compagni, sia nel gioco in transizione, sia in situazioni di pick’n’roll. Velocità, trattamento di palla e visione di gioco completano il profilo di un atleta estremamente talentuoso e carismatico.

