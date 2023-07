UFFICIALE – Udine ingaggia Iris Ikangi

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Iris Ikangi.

Andrea Gracis (Direttore sportivo): “Siamo felici di dare il benvenuto al primo nuovo giocatore di questa stagione. Crediamo che Iris possa portare quei valori di dedizione e altruismo che saranno fondamentali nella costruzione della squadra”.

Adriano Vertemati (allenatore): “Di Iris ci convincono la versatilità nel giocare due ruoli, il suo importante impatto difensivo e la capacità di fare tante piccole cose che danno equilibrio alla squadra in attacco. Sono molto contento dell’entusiasmo che ha mostrato di fronte alla nostra proposta tecnica”.

Nato a Voghera (in provincia di Pavia) il 21 febbraio 1994, guardia/ala di 200 centimetri per 85 chilogrammi, Ikangi è cresciuto cestisticamente nella società locale, la Pallacanestro Pavia, facendo il suo esordio in Prima squadra nella stagione 2011-2012. Dopo 2 anni lascia la Lombardia per trasferirsi alla Benedetto XIV Cento in Serie B. Nell’estate del 2015 gioca con la maglia di San Severo, dove realizza 11 punti di media in due anni. Il suo esordio in Serie A2 arriva nella stagione 2017-2018 con la maglia della Tezenis Verona, che veste per 2 anni. L’esperienza maturata fino a questo momento gli spalanca le porte per la Serie A: con Brindisi Ikangi non solo gioca per la prima volta nel massimo campionato italiano, ma fa il suo esordio anche in una coppa europea, la Champions League. Anche nella stagione 2020-2021 Ikangi rimane in Puglia, tornando a vestire però la maglia di San Severo. Dopo 1 sola stagione si trasferisce a Scafati, dove conquista la promozione in A1 con la società campana realizzando 5.8 punti di media in regular season e 5.4 nei playoff. Ikangi ha cominciato la stagione 2022-2023 con la maglia di Scafati, salvo poi fare ritorno in A2 dividendosi tra Torino e Chiusi.

Ikangi ha vestito anche la maglia della Nazionale italiana Under 20 per un totale di 14 partite, partecipando agli Europei U20 del 2014 a Candia e Retimo in Grecia.

Benvenuto a Udine Iris!

