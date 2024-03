UFFICIALE – Udine piazza il colpo Jalen Cannon, in arrivo da Cremona

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Jalen Cannon.

Nato a Allentown (in Pennsylvania) il 5 maggio 1993, ala/centro di 198 centimetri per 104 chilogrammi, Cannon arriva all’Apu dopo aver vinto il campionato di Serie A2 nella stagione 2022-2023 con la Vanoli Cremona e nella stagione 2020/2021 con Tortona.

L’ottimo percorso scolastico alla William Allen, High School della sua città natale – con cui vince il campionato di distretto con una prestazione da 22 punti e 20 rimbalzi – Cannon ottiene una borsa di studio al San Francis College a Brooklyn Heights, New York. In quattro stagioni con la maglia dei Terriers diventa il primo giocatore nella storia di San Francis e il secondo in tutta la Northeast Conference a concludere il percorso universitario con oltre 1500 punti e 1000 rimbalzi.

La sua carriera da professionista comincia nell’estate del 2015 in Messico con i Jefes de Fuerza Lagunera. L’anno successiva approda all’Hapoel Afula BC, nella seconda Lega israeliana. Conclude la stagione con 17.9 punti, 9.3 rimbalzi e 1.3 assist di media. La sua prima esperienza in Italia lo vede protagonista con la maglia della Fortitudo Agrigento in Serie A2. Resta in Sicilia per due stagioni registrando 15.4 punti e 9.7 rimbalzi il primo anno e oltre 17 punti, 8.2 rimbalzi e 1.8 assist il secondo. Nella stagione 2019- 2020 si trasferisce a Rieti, sponda NPC, continuando a registrare numeri eccellenti: in 25 partite di stagione regolare migliora i suoi numeri offensivi con con 19.2 punti, a cui aggiunge 7.5 rimbalzi e 1.5 assist. Nel 2020 arriva il passaggio a Tortona: con i piemontesi è protagonista assoluto della promozione in Serie A. Nella stagione successiva gioca per la prima volta nel massimo campionato italiano registrando 5.2 punti, con il 64.8% da due, e 4.8 rimbalzi in 17 minuti. L’anno scorso ha cominciato la stagione 2022-2023 con la Vanoli Cremona: ha giocato 16 partite prima di infortunarsi segnando oltre 13 punti di media, a cui si aggiungono 6.3 rimbalzi.



Il giocatore arriverà a Udine in data odierna e si sottoporrà alle visite mediche da parte dello staff sanitario coordinato dal Prof. Araldo Causero.

Benvenuto a Udine Jalen!

