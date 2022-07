UFFICIALE – Udine, Tommaso Fantoma è il primo under per la nuova stagione

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio di Tommaso Fantoma per la stagione 2022-2023.

Nato il 23 ottobre 2003 a Pontedera (Pisa), l’ala di 197 centimetri (per 94 chilogrammi) ha iniziato la sua carriera con l’Azzurra Trieste. Nella stagione 2018-19 si trasferisce alla Pallacanestro Trieste 2004, società con la quale disputa il campionato Under 16 Eccellenza. Tommaso completa il suo percorso nei campionati giovanili, segnando oltre 19 punti di media nel campionato Under 18 Eccellenza. Nella passata stagione il neoacquisto bianconero si è diviso fra la Under 19 Eccellenza e C Silver Maschile, dividendo il campo con Marco Pieri. In Serie A ha collezionato 15 presenze totali tra Supercoppa e campionato con l’Allianz Trieste.

Per Tommaso nella passata stagione è arrivato anche il premio di MVP dell’IBSA All Star Game, che si è disputato all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno: l’esterno classe 2003 ha segnato il canestro decisivo della partita con i migliori prospetti giovanili del campionato Under 19 Eccellenza. Sempre nella stagione 2021-2022 Tommaso ha partecipato alla Next Gen Cup segnando 20.3 punti di media in 3 partite.

L’atleta classe 2003 approda all’Apu OWW Udine con la formula del prestito.

Uff.Stampa Apu Udine