UFFICIALE – Umana San Giobbe Chiusi, arriva la guardia finlandese Osku Heinonen

Umana San Giobbe Basket Etruria è lieta di annunciare la firma di Osku Heinonen. Nato a Tampere, in Finlandia, nel 1992, Heinonen è una guardia di 194 cm per 95 chili.

Il nuovo acquisto dei Bulls inizia la carriera da professionista nella squadra della propria città. Con il Tampereen Pyrintö, che diverrà cardine della sua vita cestistica, esordisce in Korisliiga (la massima serie finlandese) nel 2009/10. A metà stagione successiva il trasferimento in prestito al BC Nokia, in Prima Divisione, per maturare esperienza. A Nokia i 12,1 punti di media nelle diciassette presenze in campionato gli valgono la nuova chiamata di Tampereen dove, tra prima squadra e Akatemia (la seconda formazione iscritta in Prima Divisione), si ritaglia un ruolo da protagonista.

La serie di buone stagioni in biancorosso (cinque partecipazioni consecutive ai playoff di Korisliiga e presenze in EuroChallenge e quarto posto in Baltic Basketball League), culminano con la vittoria del campionato nel 2014 e il secondo posto nel 2016.

Al termine del 2016/17 chiude la prima parentesi a Tampere e firma con il Kouvot, la stessa squadra con la quale aveva perso la finale playoff qualche settimana prima. Una sola stagione nella città di Kouvola e quaranta presenze complessive tra campionato e playoff (poco meno di nove punti di media ad allacciata di scarpe in post season).

Nel 2017/18 la seconda esperienza con il Tampereen Pyrintö: sei stagioni fino al 2023, condite da centosettantadue presenze e 11,2 punti di media.

Il 2023/24, infine, è l’annata del primo trasferimento fuori dalla Finlandia. Heinonen firma con l’Haukar, squadra della Premier League islandese, con la quale scende in campo per venti volte in campionato (288 punti totali con 14,4 di media a partita in 30 minuti di utilizzo) facendo registrare un season high di 29 punti con 9/14 dall’arco, più una presenza in Icelandic Cup (11 punti in 35 minuti).

Heinonen vanta anche partecipazioni a tornei europei giovanili con la maglia della nazionale della Finlandia.

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket Etruria