UFFICIALE – Umana San Giobbe Chiusi, firmato Ervins Jonats

Umana San Giobbe Basket Etruria è lieta di comunicare la firma di Ervins Jonats. Nato a Ogre in Lettonia nel 1991, il nuovo acquisto dei Bulls è un’ala grande di 202 centimetri per 102 chili.

Fatta eccezione per una stagione in Estonia e una in Spagna, la totalità della carriera di Jonats ha come palcoscenico il suo Paese natale. Il debutta nella massima serie lettone arriva nel 2011/12 con la maglia dello Jurmala (che vestirà in più riprese nel prosieguo di carriera). Con la formazione biancoblù scende in campo per ventisei volte nella stagione regolare, con medie di 12.5 punti e 9.4 rimbalzi ad allacciata di scarpe. L’anno successivo il trasferimento al Ventspils dove però gioca solo per nove partite di campionato e tre di Eurocup prima di tornare allo Jurmala dove conclude la stagione con 12.9 punti e 5.3 rimbalzi nei tredici match disputati. Il sodalizio prosegue fino al 2015: 13.1 punti e 6.6 rimbalzi in ventotto presenze nel 2013/14 che diventano 9.5 e 6.3 in trenta partite nella stagione successiva, quella che culmina con il raggiungimento dei playoff (10 punti e 7.2 rimbalzi in 5 partite). Nel 2015/16 nuovo trasferimento, questa volta con la maglia del Valmiera. Nelle due stagioni con i neroverdi ottiene due partecipazioni ai playoff con medie di 8.3 punti e 6.9 rimbalzi in regular season e 5 punti e 3.7 rimbalzi in post season. Al termine delle due annate arriva il secondo ritorno allo Jurmala. Nella stagione 2017/18 (l’ultima prima della fusione tra il campionato lettone e il campionato estone), Jonats gioca per ventotto volte con medie di 9.6 punti e 6.2 rimbalzi nelle ventotto partite di campionato che diventano 7 punti e 4.6 rimbalzi nelle nove gare di playoff. Con la creazione della Lega Lettone-Estone, l’ala si sposta in Estonia firmando con Rapla (9.2 punti e 6.8 rimbalzi in ventitré partite). Nel 2018/19 il terzo ritorno allo Jurmala (11.3 punti e 5.5 rimbalzi in ventiquattro partite), poi di nuovo due stagioni al Valmiera (10.5 punti 5.8 rimbalzi in 49 uscite). Trasferimento in Spagna al Sant Antoni (LEB Plata) nel 2022/23. In terra iberica Jonats colleziona ventisei partite con medie di 8.2 punti e 4.3 rimbalzi, qualificandosi ai playoff per la promozione. Nella stagione in corso ritorno in patria con il Liepaja (9.7 punti e 3.5 rimbalzi in sei partite).

Jonats vanta anche la partecipazione con la nazionale lettone Under 18 all’Europeo di categoria nel 2009/10. Nel torneo otto partite con 5.3 punti e 2.8 rimbalzi.

“La società, nonostante i numerosi infortuni, non si tira indietro e dopo Ceron aggiunge un altro giocatore al roster – le dichiarazioni del presidente della San Giobbe, Giuseppe Trettel. Il girone è difficile, lo sapevamo. Come sapevamo di avere una squadra giovane e nuova, ma il campionato è ancora lungo e lo staff sta lavorando in modo egregio e con il massimo impegno. I risultati, per ora, non sono dalla nostra parte ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. L’ingresso di Jonats sarà importante per allungare le rotazioni e per portare esperienza”.

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket Etruria a.r.l.