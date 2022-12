UFFICIALE – Un gradito ritorno per l’Allianz San Severo: firmato l’ex NPC Rieti Lorenzo Tortù

L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo è lieta di annunciare l’accordo per avvalersi delle prestazioni sportive dell’atleta Lorenzo Tortù.

Sia indossando la maglia giallonera (vedasi la scorsa stagione) o quella di altre squadre, compresa la Kienergia Rieti con cui ha inaugurato l’attuale campionato, il suo è un profilo ben noto.

“Quello di Lollo è un gradito ritorno per la Cestistica – spiega il Direttore Sportivo Nicolas Panizza – che ci assicura non solo un giocatore duttile ed un professionista esemplare ma anche un ragazzo che conosce bene il nostro ambiente e sono convinto darà un grande apporto alla squadra. Visto l’aumento della competitività, specialmente nel girone di ritorno, abbiamo cercato di migliorare il roster e lo certifica le risposte affermative ed immediate di Raivio prima ed ora di Tortù che hanno sposato, senza esitazione, la nostra causa”. “Devo ringraziare – conclude Panizza – la società guidata dal Presidente Amerigo Ciavarella, l’intero gruppo dirigenziale e i soci sempre pronti a sacrificarsi per il bene della squadra per crescere costantemente e mantenere la categoria centrando l’obiettivo salvezza”.

Si ritorna sempre dove si è stati bene. Bentornato, Lorenzo!

Area Comunicazione Cestistica Città di San Severo