UFFICIALE – Vanoli Cremona, altro super innesto con Trevor Lacey!

Vanoli Basket Cremona comunica di aver sottoscritto un accordo per la stagione sportiva 2022/2023 con l’atleta statunitense Trevor Lacey.

Combo guard di 191 centimetri per 98 chilogrammi di peso, nato il 13 ottobre 1991 ad Huntsville in Alabama, Trevor arriva alla Vanoli Cremona dopo l’ultima stagione giocata da protagonista con la APU Udine in Serie A2 Old Wild West, con la quale ha vinto, come MVP grazie ai 25 punti in finale contro Cantù, la Coppa Italia LNP e ha raggiunto la finale promozione.

Dopo l’High School a Butler in Alabama, Lacey ha diviso la sua carriera universitaria tra due stagioni con i Crimson Tide di University of Alabama, in Southeastern Conference, chiudendo il secondo anno con 10.8 punti, 3.9 rimbalzi e 3.1 assist in 28 gare, e una a North Caroline State, in ACC, dove, nel 2014/2015, gioca 35 partite a 15.7 punti, 4.6 rimbalzi e 3.5 assist con il 39.2% da tre punti.

Concluso il percorso accademico, la stagione successiva lascia per la prima volta gli Stati Uniti per giocare in Italia con la Victoria Libertas Pesaro. Il suo, in serie A, è un campionato d’esordio da 14.5 punti, 4.8 rimbalzi e 2.6 assist di media che aiuta i biancorossi marchigiani a raggiungere la salvezza.

L’anno dopo si trasferisce alla Dinamo Banco di Sardegna Sassari con la quale raggiunge la finale di Coppa Italia di Serie A e i quarti di finale di Champions League chiudendo le 30 gare giocate tra campionato e Coppa Italia a 11.2 punti, 3.5 rimbalzi e 2.7 assist in 26.9 minuti di utilizzo.

Lascia l’Italia nell’estate 2017 per trasferirsi per due anni al Lokomotiv Kuban dove vince subito la Coppa di Russia e arriva in finale di Eurocup. Dopo una parentesi ai Wisconsin Herd, in NBA Development League, a febbraio 2021 torna in Europa firmando in Germania per i Rostock Seawolves. Anche in seconda serie tedesca conferma le cifre degli anni precedenti con 15.4 punti, 4.9 rimbalzi e 5.3 assist di media a partita.

La scorsa stagione è tornato di nuovo protagonista in Italia, in Serie A2, con la canotta dell’APU Udine. Ha chiuso le 37 gare giocate, tra Coppa Italia e Campionato, con 10.4 punti, 3.2 rimbalzi e 2.1 assist di media.

