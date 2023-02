UCC Assigeco Piacenza comunica di aver raggiunto in data odierna l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive con il giocatore Lorenzo Varaschin. La Società lo ringrazia per l’impegno profuso e la professionalità mostrata in questi mesi dentro e fuori dal campo, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera.

UFFICIO STAMPA UCC ASSIGECO