Scaligera Basket comunica di aver prolungato il contratto con coach Alessandro Ramagli per le prossime tre stagioni sportive.

Sulla panchina della Tezenis Verona dallo scorso 11 febbraio, nella stagione appena conclusa ha guidato i gialloblù in 23 gare (124 in totale comprensive dall’esperienza dal 2012 al 2015) conquistando 17 vittorie e aggiudicandosi inoltre il premio di Miglior Allenatore della Serie A2.

“Dopo l’ottimo lavoro della scorsa stagione – ha commentato il Presidente Gianluigi Pedrollo – siamo felici di annunciare il prolungamento del contratto con coach Ramagli con il quale abbiamo sottoscritto un nuovo accordo triennale. L’operato svolto dal coach nel campionato appena concluso è sotto gli occhi di tutti e proprio da qui vogliamo ripartire. Ramagli, assieme al Direttore Sportivo Alessandro Frosini, sono i primi importanti tasselli che ufficializziamo”.

“Una continuità di collaborazione che poteva sembrare scontata ma in realtà è seguita all’attenta valutazione del club sulle strategie future – ha commentato coach Ramagli – Dopo la conclusione della stagione era importante ci fosse una riflessione da parte di tutti, cercando successivamente i partner di questo nuovo programma. Farne parte, per me, è motivo di grande orgoglio. Abbiamo una conoscenza datata nel tempo, sappiamo ognuno di noi quello che può chiedere all’altro e allo stesso tempo c’è voglia di mettere in piedi questo nuovo programma di tre anni con una squadra che deve essere proiettata nel futuro. Questa dovrà raccogliere con grande equilibrio i giocatori giovani che potranno fare parte del nostro progetto e quelli più esperti che possano supportarli nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi societari”.

Infine, coach Ramagli, ha commentato il suo rapporto pluriennale con la Tezenis: “Verona è una città che ha un ruolo fondamentale nella mia carriera. Assieme abbiamo vissuto dei momenti importanti e assieme ci piacerebbe viverne altri di ancora più importanti. E’ un rapporto molto stretto con la proprietà, con l’ambiente, con i tifosi. Abbiamo veramente il grande desidero di ricominciare la stagione avendo vicino a noi i nostri tifosi soprattutto in un momento di ripartenza con un nuovo programma sportivo come quello he stiamo mettendo in piedi. Abbiamo un rapporto stretto ma il desiderio è di renderlo ancora più stretto e affettuoso”.

Uff.Stampa Scaligera Verona