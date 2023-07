UFFICIALE – Verona firma Vittorio Bartoli con un pluriennale

Scaligera Basket è lieta di annunciare l’accordo con l’atleta classe 2002 Vittorio Bartoli. Le parti hanno sottoscritto un accordo pluriennale con validità fino al 30 giugno 2025, con opzione per un’ulteriore stagione. Ala di 202 centimetri di altezza, Bartoli ha giocato nell’ultima stagione a Ravenna.

LA CARRIERA

Vittorio Bartoli è nato a Spoleto l’11 giugno 2002. Dopo la stagione 2017/18 con la Mens Sana Siena, giocando con l’Under 16 e Under 18, passa a Treviso dove rimane per tre campionati. A completamento del proprio percorso nelle formazioni giovanili, trova l’esordio in Serie A, mettendo insieme 6 presenze totali.

Successivamente si trasferisce a Capo d’Orlando in Serie A2, chiudendo la stagione regolare con 13 minuti di media, 3 punti, 3 rimbalzi e 1 assist. Nella fase ad orologio e playout, il suo utilizzo aumenta. Chiude la stagione con 18 minuti di media e il suo fatturato cresce a 7.2 punti, 4.3 rimbalzi e 1.3 assist.

Nella stagione 2022/23 appena conclusa, gioca a Ravenna. 19 le presenze totali nel Girone Rosso di Serie A2, con 16 minuti di media, 5.6 punti e 2 rimbalzi. Nelle ultime gare della stagione, giocate nel girone salvezza, chiude con 8 presenze, 9.2 punti e 2.7 rimbalzi a gara.

Cugino dell’ex playmaker gialloblù Alessandro Cappelletti, Vittorio Bartoli ha maturato esperienze anche nelle nazionali giovanili. Nel 2018 ha giocato l’Europeo Under 16 (7.6 punti di media) mentre nell’estate del 2022 è sceso in campo con l’Italia Under 20 all’Europeo di categoria, chiuso con un utilizzo di 28 minuti per gara e 7 punti di media. Bartoli viene dalla recente esperienza con la prima edizione della Nazionale Green Team, a cui ha preso parte una rosa di giocatori tra i più interessanti del panorama cestistico italiano dal 2000 al 2006.

LE DICHIARAZIONI

Vittorio Bartoli (giocatore): “Ho scelto la Tezenis Verona con grande entusiasmo avevo voglia di mettermi alla prova ad un livello più alto nel campionato di Serie A2 e credo sarà un’avventura molto stimolante. Ho grandissimo rispetto e stima nei confronti di coach Ramagli con il quale ho avuto modo di parlare nelle scorse settimane; è stato molto chiaro e sincero con me, mi ha trasmesso voglia di fare bene e motivazione. Quando è arrivata questa proposta sono stato molto contento di poterla accettare.

Alessandro Frosini (General Manager): “Con l’inserimento di Bartoli chiudiamo il pacchetto dei lunghi Italiani. Inseriamo un giovane atleta che ha già giocato due stagioni nel campionato di Serie A2 con minuti importanti sia con Capo d’Orlando che con Ravenna. E’ sicuramente un ragazzo molto motivato e conscio dell’impegno che lo aspetta con la Tezenis, altresì è un prospetto molto interessante che ha delle caratteristiche sia fisiche che tecniche di ottimo livello che si è contraddistinto anche per il grande agonismo che riesce a mettere in campo”.

Alessandro Ramagli (allenatore): “Un altro ragazzo giovane, che ha avuto esperienze di gioco nelle ultime due stagioni e recentemente con il Green Team della nazionale Italiana. Giocatore multidimensionale che è chiamato a fare degli step in avanti dal punto di vista della tecnica, della conoscenza del gioco ma che già garantisce solidità e capacità di stare in campo in modo costante ed efficiente. Questo non è semplice per giocatori che, in Italia, continuiamo a definire giovani ma piano piano stanno passando quel limite e si stanno affacciando in maniera sempre più importante alla pallacanestro seniores. In un campionato dove il requisito di gioventù e essere in formazione non è più considerato un elemento di protezione da parte dei regolamenti, per noi è segnale di ottimismo e visione anche nei confronti di giocatori che non hanno ancora completato il processo di crescita”.

