UFFICIALE – Vigevano annuncia la firma di Ike Smith

La Nuova Pallacanestro Vigevano è lieta di annunciare che Ike Smith vestirà la maglia Gialloblù nella prossima stagione.

Nato il 5 luglio 1997 a Gainesville, Florida, è un ala che di recente ha giocato per il Tampereen Pyrinto nell’ Finland – Korisliiga.

Le parole di Coach Pansa:

” Ike era il giocatore che cercavamo per esaltare le caratteristiche del gruppo italiano che abbiamo, con grande soddisfazione, costruito.

E’ un giocatore che sa mettersi in proprio, ha grande produttività offensiva ma, come prima skill ha quella di saper esaltare i compagni, è molto bravo nel passare la palla, far correre la squadra e mettersi a disposizione dei compagni,anche difensivamente.

Arriva da due stagioni europee in un campionato di buonissimo livello come quello finlandese. Arrivato da rookie, è rimasto per due anni nello stesso Club, il che significa che ha grande capacità di adattamento e professionalità.

Ha accettato immediatamente la nostra proposta, si è detto da subito entusiasta, vedendo Vigevano come un grande passo in avanti nel suo percorso, per questo siamo molto soddisfatti”

Benvenuto, Ike!

