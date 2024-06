UFFICIALE – Vigevano conferma Peroni

Si comincia a comporre il mosaico del roster di Vigevano 1955 per la stagione 2023/24 e il primo tassello inserito è quello di Michele Peroni. La trentenne guardia di Oleggio (190 centimetri per 84 chilogrammi), giunta in città ducale nella stagione 2021/22 proveniente da Senigallia, ha raggiunto l’accordo con la società e giocherà la sua quarta stagione in maglia gialloblu.

“Mitch”, come viene soprannominato dal pubblico del PalaELAchem, ha contribuito alla scalata in serie A2 del 2022/23 e al raggiungimento dei playoff promozione nel campionato recentemente concluso, in cui ha avuto una media realizzativa di 8.8 punti fra fase di qualificazione e fase a orologio e 8.5 punti nei playoff, tanto da guadagnarsi il riconoscimento di “MVP Ducale” da parte dei tifosi.

