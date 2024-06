UFFICIALE – Vigevano e Filippo Rossi avanti insieme

Filippo Rossi sarà ancora il capitano della ELAchem Vigevano nella stagione 2024/25. Il ventisettenne play milaese, 193 centimetri per 85 kg, ha raggiunto l’accordo con la società e guiderà per il settimo anno di fila il roster gialloblu. Giunto nella città ducale a metà del campionato 2018/19 proveniente dalla Virtus Cassino (serie A2) dopo tre anni con la maglia della Sangiorgese in serie B, ha contribuito all’approdo in serie A2 della ELAchem nella passata stagione, in cui ha realizzato una media di 6,2 punti, 3,4 rimbalzi e 3,3 assist nelle 35 partite disputate.

UFF.STAMPA VIGEVANO1955