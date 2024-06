UFFICIALE – Vigevano rinnova coach Pansa

By

Lorenzo Pansa siederà sulla panchina della Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 anche nella stagione 2024-25. Il 42enne tecnico nativo di Casale Monferrato (Al), che ha guidato la neopromossa ELAchem ai playoff promozione di serie A2 nel campionato appena concluso, ha confermato alla società la propria volontà di proseguire l’esperienza sulla panchina gialloblu ed è già al lavoro per allestire il prossimo roster.

“Sono estremamente soddisfatto di proseguire il mio percorso professionale a Vigevano – spiega Pansa -. Ringrazio il club che mi ha concesso qualche giorno in più per risolvere alcune questione esclusivamente personali, abbiamo di fronte una missione ancora più difficile rispetto all’anno scorso, ma sono assolutamente fiducioso nell’ottenerla, perchè so che avrò un gruppo di giocatori affamato, oltre a uno staff e un management preparati e compatti. Sono sicuro che ancor più dell’anno scorso il PalaELAchem sarà un fattore determinante nella spinta verso la nuova missione che si chiamerà ancora salvezza”.

Cresciuto a Casale, dove è stato anche responsabile del settore giovanile e ha lavorato a stretto contatto con coach Marco Crespi, Pansa ha rivestito per la prima volta l’incarico di allenatore capo a Borgosesia in serie B, con cui ha raggiunto per due volte i play-off. Quindi ha guidato la Pms Moncalieri nel campionato di serie B sino alla semifinale play-off. Successivamente ha allenato il Derthona con cui ha vinto una Coppa Italia di serie A2, poi il passaggio a Fabriano e l’approdo a Treviglio, prima dell’avvento a Vigevano.

