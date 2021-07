La Pallacanestro Mantovana è lieta di comunicare di aver firmato per la stagione 2021/22 l’atleta Vojislav Stojanovic.Nato a Belgrado (Serbia) il 14/04/97, è una guardia/ala di 199 cm. che nell’ultima stagione ha indossato la divisa della Fortitudo Bologna.Cresce nel vivaio della Stella Rossa e nel 2014 esordisce nella Lega Adriatica e nel massimo campionato serbo. Nella stagione 2014/15 approda nel secondo campionato serbo nel FMP Belgrado prima della chiamata nel 2015 dell’Orlandina. Dal 2015 al 2018 gioca tre stagioni in Sicilia in Serie A, dove sotto la guida di coach Di Carlo ottiene una qualificazione ai playoff e disputa la Champions League. Nell’ultima stagione segna 11.2 punti, cattura 5.1 rimbalzi e distribuisce 4.3 di media in 28.3 minuti. Nel 2018 passa alla Vanoli Cremona dove resta per due stagioni; nella stagione 18/19 è tra i protagonisti della vittoria della Coppa Italia e dell’approdo alle semifinali scudetto. La stagione 2019/20, chiusa anticipatamente causa Covid 19, termina con 7.7 punti, 4.8 rimbalzi e 2.5 assist in 21.5 minuti di media sul parquet. Nell’ultima stagione è stato impegnato sempre in Serie A, con la Fortitudo Bologna, dove però ha potuto disputare solo l’ultima giornata a causa di ritardi nel tesseramento.Durante la sua carriera è stato inoltre selezionato nelle squadre Under 16, 18 e 19 della nazionale serba.Добродошли Vojislav!Le parole di Stojanovic: “Non vedo l’ora di iniziare questa avventura. Sono felice di ritrovare coach Di Carlo, che ho sentito in questi giorni, e di giocare nuovamente in Italia. Vogliamo fare un bel campionato e penso che abbiamo tutte le carte in regola per farlo.”

