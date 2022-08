UFFICIALE – Vojislav Stojanovic firma per Nardò

By

Vestirà il granata dell’Andrea Pasca Nardò anche il serbo ex Mantova Vojislav Stojanovic.

Nativo di Belgrado (SRB), classe 1997, 199cm per 100kg, Stojanovic è una guardia/ala che cresce nelle giovanili della Stella Rossa prima di giocare in tutte le trafile giovanili della rispettiva nazionale.

La prima avventura italiana, nel 2015, a Capo d’Orlando, dove disputa anche la Champions League. Successivamente la chiamata di Torino prima e Cremona poi, dove ci resta per due stagioni vincendo la Coppa Italia e sfiorando la finale scudetto. Un breve passaggio alla Fortitudo Bologna prima di spianarsi la strada verso Mantova, nell’ultima stagione disputata a 17.38 punti di media in stagione regolare in 33 minuti di utilizzo.

“Ho accettato con entusiasmo questa chiamata, da parte di una società seria che ha allestito una squadra valida e – rivela Stojanovic – conoscendo Di Carlo non ho avuto dubbi ad accettare, sono molto felice di lavorare ancora con lui. Sarà un campionato difficile, da affrontare con lo spirito giusto, darò il massimo per raggiungere gli obiettivi della squadra. Un saluto a tutti i tifosi, ci vediamo presto. Forza Nardò!”

L’atleta sarà a disposizione dello staff tecnico guidato da coach Di Carlo a partire dal 17 agosto alle ore 18:30 quando è fissato il primo ritrovo stagionale al Pala “Andrea Pasca” di Nardò.

