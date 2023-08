UFFICIALE – Wayne Stewart jr è l’ala titolare di Nardò

Nardò Basket è lieta di annunciare la firma di Wayne Stewart Jr, ala classe 1996, 201cm per 85kg.

Nativo di Philadelphia, Stewart gioca a pallacanestro nel college Texas A&M-Commerce nel 2020 per poi volare oltreoceano nella stagione successiva, quando, con la canotta di Froya Basket, gioca nella massima lega norvegese mettendo a referto 23 punti e 9 rimbalzi di media a partita in 27 apparizioni, tirando con il 60% da campo e il 50% da tre punti. L’anno dopo gioca in G-League con Sioux Falls Skyforce e Rio Grande Valley Vipers prima di accasarsi in Australia e vestire la divisa dei Knox Raiders nella National Basketball League, laureandosi, pochi giorni fa, campione della NBL1 South con una prova da 16 punti e 5 rimbalzi grazie alla quale ha strappato il pass per le finali nazionali: difatti, Stewart si aggregherà alla squadra al termine delle finali di NBL1.

“Sono contentissimo di aver sposato il progetto Nardò Basket. Ringrazio – afferma Wayne Stewart Jr – la dirigenza e il coach per la fiducia. Sono sicuro che la nostra sarà una grande stagione: non vedo l’ora di iniziare!”.

