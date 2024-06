100.000 spettatori per Gara2 tra Trapani e Bologna: è il nuovo record stagionale per la Serie A2 su RaiSport

Lega Nazionale Pallacanestro, in collaborazione con RAI, rende noto che la Gara2 della Finale Argento tra Trapani Shark e Flats Service Fortitudo Bologna ha stabilito il nuovo record stagionale di ascolto televisivo della Serie A2 Old Wild West.

Trasmessa in diretta sul canale 58 RaisportHD, la gara ha avuto un ascolto medio pari a 98.999 telespettatori, superando i 70.276 del miglior dato del campionato 2023/2024 (Gruppo Mascio Treviglio-Wegreenit Urania Milano).

Anche lo share è salito alla miglior numerica della stagione, attestandosi allo 0.52%.

Estremamente significativo e premiante è il dato Auditel relativo al solo secondo tempo, con un ascolto medio di 115.484 telespettatori. Lievitati fino al picco di 179.083 raggiunto negli ultimi 5 minuti della partita.

Si tratta di dati relativi al pubblico del canale 58 RaiSportHD, cui vanno aggiunti quanti hanno seguito la gara sulla piattaforma RaiPlay, in streaming in chiaro.

Nell’ambito dell’offerta televisiva di RaiSport di lunedì 3 giugno, la diretta della Finale Playoff di Serie A2 si è collocata al secondo posto dopo il ciclismo, con il Giro del Delfinato.

Mentre il basket di Serie A2 ha viceversa ottenuto il primato assoluto in fatto di contatti, con 484.787.

I prossimi appuntamenti con le Finali Playoff su RaiSport: giovedì 6 (ore 21.00) Acqua S.Bernardo Cantù-Pallacanestro Trieste (G2), venerdì 7 (ore 21.00) Flats Service Fortitudo Bologna-Trapani Shark (G3).

Per tutte le gare 4 e 5 che dovessero seguire, RAI ha già garantito la copertura in diretta in chiaro, ed in prime-time, su RaiSport e RaiPlay.

LE FINALI PLAYOFF DI SERIE A2 OLD WILD WEST SU RAISPORT E RAIPLAY: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

https://www.legapallacanestro.com/serie-a2/calendario-dirette

AREA COMUNICAZIONE LNP