14^ giornata Serie A2 – La presentazione delle sfide del mercoledì nel girone Rosso

CALENDARIO

Mercoledì 21 dicembre si disputano le prime cinque gare della 14^ giornata nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West, prima di ritorno: Chiusi-Nardò, Pistoia-Ravenna, Rimini-San Severo, Mantova-Forlì e Chieti-Cividale. Giovedì 22 le restanti due partite.

Mercoledì 21 dicembre, ore 20.00

Chiusi: Umana-HDL Nardò

Mercoledì 21 dicembre, ore 20.30

Pistoia: Giorgio Tesi Group-OraSì Ravenna

Rimini: RivieraBanca Basket-Allianz Pazienza San Severo

Mercoledì 21 dicembre, ore 20.45

Mantova: Staff-Unieuro Forlì

Mercoledì 21 dicembre, ore 21.00

Chieti: Caffè Mokambo-UEB Gesteco Cividale

Giovedì 22 dicembre, ore 20.00

Udine: Apu Old Wild West-Tassi Group Ferrara

Giovedì 22 dicembre, ore 20.30

Bologna: Fortitudo Kigili-Tramec Cento

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Unieuro Forlì 20 10 3 Tramec Cento 20 10 3 Giorgio Tesi Group Pistoia 20 10 3 Apu Old Wild West Udine 16 8 5 Tassi Group Ferrara 14 7 6 UEB Gesteco Cividale 14 7 6 Fortitudo Kigili Bologna 14 7 6 HDL Nardò 14 7 6 Allianz Pazienza San Severo 10 5 8 Umana Chiusi 10 5 8 RivieraBanca Basket Rimini 10 5 8 Staff Mantova 10 5 8 OraSì Ravenna 6 3 10 Caffè Mokambo Chieti 4 2 11

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il sesto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Entra a far parte della TRIBÙ DEL BASKET! Da Old Wild West, portando in cassa il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete il 15% di sconto tutti i giorni (ristoranti aderenti sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, all’ottavo anno di attività. Per il campionato 2022/23 LNP PASS si propone con una formula di abbonamento unica (Serie A2+Serie B) al prezzo di 59,99€ e che contempla, live e on-demand, tutte le partite che saranno disputate nella stagione. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android e Android TV.

MANTOVA-FORLÌ IN DIRETTA SU ÈTV RETE7, EMITTENTE LEADER PER ASCOLTI IN EMILIA ROMAGNA

Lega Nazionale Pallacanestro ha stretto un accordo con l’emittente ÈTv Rete7 per la trasmissione in diretta di gare del campionato di Serie A2 su piattaforma digitale terrestre, con qualità HD, nel territorio di copertura dell’emittente con sede a Bologna. La partnership prevede la programmazione di due gare al mese riguardanti squadre dell’Emilia Romagna, la regione più rappresentata tra le 27 partecipanti al campionato di Serie A2. ÈTv Rete7 è l’emittente leader per contatti ed ascolti nella regione, e con questa iniziativa torna ad essere vicina al mondo della pallacanestro con una progettualità nuova, interamente dedicata al campionato di Serie A2 e riguardante le realtà di Tramec Benedetto XIV Cento, Kigili Fortitudo Bologna, Tassi Group Kleb Basket Ferrara, OraSì Basket Ravenna, Unieuro Pallacanestro 2.015 Forlì e RivieraBanca Basket Rimini. Le cui partite saranno trasmesse sul canale 10 della piattaforma di digitale terrestre e via web in chiaro su e-tv.it, seguendo un criterio di rotazione. Mercoledì 21 dicembre in diretta la gara del girone Rosso tra Staff Mantova e Unieuro Forlì, dalla Grana Padano Arena di Mantova, con inizio alle ore 20.45.

LE PARTITE

UMANA CHIUSI – HDL NARDÒ

Dove: Estra Forum, Chiusi (Si)

Quando: mercoledì 21 dicembre, 20.00

Arbitri: Costa, Pellicani, Longobucco

Andata: 90-95 d. 1 t.s.

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3hDVQzI

QUI CHIUSI

Giovanni Bassi (capo allenatore) – “Il bilancio del girone di andata non può essere positivo, ma abbiamo chiuso con una grandissima vittoria su un campo difficile. Spero ci dia morale anche se non abbiamo avuto il tempo di festeggiare. Di fronte la partita con Nardò, impegno a dir poco importante per il quale dovremo recuperare le energie spese con Cividale in campo e nel viaggio, che è stato lunghissimo. Come sempre lavorare a testa bassa”.

Lester Medford (giocatore) – “Con Cividale una vittoria importante per come è arrivata. Adesso però testa al campo perché inizia il girone di ritorno e vogliamo partire nel migliore dei modi. All’andata abbiamo visto sfumare i due punti al supplementare, l’obiettivo è riscattare quella prestazione, consapevoli che avremo di fronte una squadra molto forte”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Inizia il girone di ritorno e Chiusi vorrà sicuramente dare continuità ai suoi risultati. Sarà una partita importante, perché vogliamo legittimare il nostro periodo di forma e vincere a Chiusi significherebbe creare una spaccatura importante in classifica”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA – ORASÌ RAVENNA

Dove: PalaCarrara, Pistoia

Quando: mercoledì 21 dicembre, 20.30

Arbitri: Yang Yao, Grazia, Di Martino

Andata: 101-71

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3VegGUa

QUI PISTOIA

Tommaso Della Rosa (assistente allenatore) – “Abbiamo avuto pochissimo tempo per recuperare le energie, ma siamo pronti. Affronteremo una squadra in crescita, che anche nell’ultima partita ha disputato una prestazione solida puntando sui propri elementi di spicco. Per noi saranno fondamentali l’aspetto mentale e l’approccio: non possiamo permetterci cali di tensione. Nel gruppo c’è tanta fiducia, come sempre da inizio stagione, ma ora va alimentata con i risultati”.

Carl Wheatle (giocatore) – “Il bilancio del girone di andata è positivo perché siamo primi a pari merito, con sole 3 partite perse. Peccato per gli scontri diretti, ma a Forlì abbiamo perso senza Copeland e a Cento ci ha condannati la tripla sulla sirena. Adesso pensiamo alla partita con Ravenna: ci aspetta una squadra decisamente più rodata rispetto a quella affrontata all’andata. Poi tra una settimana sarà tempo di Coppa Italia e successivamente dovremo mettere tutte le nostre forze nella seconda parte di campionato: avremo tutti gli scontri diretti al PalaCarrara e questo è un bene”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Differita tv su TVL Pistoia (canale 14 DT). Copertura live della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

QUI RAVENNA

Alessandro Lotesoriere (allenatore) – “Andiamo a Pistoia sapendo che l’ultima vittoria ci alza un po’ il morale, ma che in questo momento per noi cambia poco: non si può essere appagati di aver interrotto un digiuno, ma bisogna essere sempre consapevoli che dobbiamo stare con la testa bassa e lottare, su ogni campo e in ogni momento. La motivazione in vista della prossima partita quindi è altissima e dal nostro punto di vista dobbiamo cercare continuità, in quelle cose che servono nel nostro campionato”.

Note – Roster al completo.

Media – Diretta streaming su LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

RIVIERABANCA RIMINI – ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO

Dove: Palasport Flaminio, Rimini

Quando: mercoledì 21 dicembre, 20.30

Arbitri: Chersicla, Almerigogna, Centonza

Andata: 65-76

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3Weeop8

QUI RIMINI

Mauro Zambelli (assistente allenatore) – “Sarà una bella partita tra due squadre reduci da una sconfitta e desiderose di rivalsa. Siamo consapevoli dell’importanza di uno scontro diretto casalingo con avversari appaiati in classifica e vogliamo trasformare in energia l’insoddisfazione per la sconfitta a Pistoia. Confidiamo nella grande spinta dei nostri tifosi, per provare a conquistare due punti cruciali”.

Andrea Tassinari (giocatore) – “Affronteremo una squadra che arriva da una brutta sconfitta, come noi. Abbiamo dovuto giocatore entrambe senza giocatori importanti come Daniel e Ogbeide, che speriamo di vedere in campo perché è un bel confronto da gustare prima di Natale. La partita è importante anche per la classifica, all’andata abbiamo perso di 11 punti: dovremo lottare in primis per i due punti, poi ci preoccuperemo dell’eventuale differenza canestri”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma LNP Pass ed in differita su Icaro TV (canale 18 digitale terrestre) mercoledì sera alle 23.00. Aggiornamenti costanti con immagini e risultati in tempo reale sui canali social di Rinascita Basket Rimini, Facebook (Rinascita Basket Rimini) ed Instagram (@rivierabancabasketrimini).

QUI SAN SEVERO

Damiano Pilot (allenatore) – “Dopo la gara persa contro Ravenna abbiamo poco da dire, la prestazione è stata insufficiente e l’unico modo di buttarcela alle spalle è cambiare completamente faccia, già a partire dalla prossima sfida a Rimini. Ci saranno le consuete difficoltà dovute ai problemi fisici che stanno complicando il nostro percorso, tuttavia dobbiamo prefissarci un solo obiettivo prima di qualunque valutazione tecnico-tattica: vogliamo reagire da uomini. Non siamo la squadra vista nel secondo tempo contro l’OraSì e dobbiamo dimostrarlo prontamente”.

Nik Raivio (giocatore) – “Rimini è una squadra che viene da una sconfitta in trasferta e sarà motivata per chiudere bene l’anno davanti al suo pubblico. Solo pochi giorni dopo il deludente secondo tempo vissuto a Cesena, contro Ravenna, abbiamo l’opportunità di reagire e lottare con audacia per tornare sulla strada giusta. Mi aspetto una partita divertente e molto competitiva in un ambiente caldo. Per portare a casa i due punti sarà importante seguire il piano partita e mantenere viva la concentrazione durante tutti gli alti e bassi della partita”.

Note – Nel corso della partita contro Ravenna, Matteo Bogliardi ha riportato una distorsione alla caviglia; sarà valutato fino a poche ore prima del match. Continuano, invece, le terapie per Ed Daniel.

Media – La partita sarà trasmessa in streaming dal sito Internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram e Twitter).

STAFF MANTOVA – UNIEURO FORLÌ

Dove: Grana Padano Arena, Mantova

Quando: mercoledì 21 dicembre, 20.45

Arbitri: Vita, Martellosio, Ferretti

Andata: 74-78

In diretta tv su ÈTv Rete7 (canale 10 DTT Emilia Romagna ed in streaming su e-tv.it)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3hDGco5

QUI MANTOVA

Nicolas Zanco (head coach) – “Usciamo dalla sconfitta con Ferrara con la consapevolezza che quando siamo fisici e uniti produciamo buonissime azioni. Lo dimostra il fatto che siamo stati in vantaggio per più di 30 minuti, ma se caliamo mentalmente e siamo individualisti in attacco diventiamo fragili. Purtroppo, nel finale sono emerse troppe lacune e la tensione accumulata nelle ultime partite. Con Forlì ci aspetta una gara davvero complicata. L’Unieuro ha avuto solo un piccolo calo dovuto agli infortuni, qualche settimane fa, ora è una squadra solidissima. In questo momento di difficoltà per noi è meglio affrontare squadre così blasonate. Non c’è nulla da perdere e le motivazioni non mancano. Dovremo impattare bene la partita sul piano fisico ed essere compatti dal primo all’ultimo minuto”.

Giga Janelidze (giocatore, ala/centro) – “L’unico modo per uscire da questo periodo difficile è vincere. Non sarà facile con Forlì, sono in un buon momento e sono gasati dal successo con la Fortitudo Bologna. L’Unieuro si presenterà carica per restare prima in classifica, ma per noi è una partita fondamentale. Dobbiamo riprenderci e riscattare le ultime sconfitte. Dobbiamo difendere forte dal primo all’ultimo minuto, all’andata abbiamo perso di misura e possiamo ripetere una gara di quel tipo”.

Note – La Pallacanestro Mantovana comunica di aver affidato temporaneamente la guida della prima squadra a Nicolas Zanco. La decisione è dovuta a problemi di natura familiare comunicati dall’head coach Giorgio Valli, che non ha diretto l’allenamento odierno (martedì, ndr) e che non sarà presente alla partita di mercoledì sera contro Forlì. Il Game Sponsor di Mantova-Forlì sarà Dinamica Generale. L’azienda di Poggio Rusco (Mn) è specializzata in componentistica elettronica e sensori in vari campi, dal biomedicale alla zootecnia, passando per le applicazioni industriali. Storico main sponsor degli Stings, Dinamica Generale ha accompagnato la crescita biancorossa dal basket regionale fino alla Serie A2 e continua tuttora a supportare il progetto biancorosso con grande passione ed entusiasmo.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta tv su È Tv Rete7 (canale 10 DTT Emilia-Romagna ed in streaming in chiaro su e-tv.it). È prevista anche la diretta streaming sulla piattaforma in abbonamento LNP Pass. Radiocronaca in diretta sulla Web Radio 5.9 (sito ufficiale www.radio5punto9.it e app gratuita RADIO 5.9). Aggiornamento live sui social Facebook, Instagram e Twitter degli Stings.

QUI FORLÌ

Antimo Martino (allenatore) – “Giochiamo un turno infrasettimanale che arriva dopo due partite dove abbiamo raccolto tanto, ed abbiamo l’obiettivo di provare a chiudere questo cerchio prima della pausa di Natale. Abbiamo le possibilità di portare a casa la vittoria, ma sarà necessaria una prestazione importante contro una squadra che ha giocatori talentuosi, che possono mettere in difficoltà chiunque. Dovremo recuperare le energie nervose e dovremo essere bravi a resettare quanto di buono fatto nelle ultime due vittorie contro Udine e Fortitudo”.

Note – Torna il #Matchprogram biancorosso, quattordicesimo numero della stagione del magazine della Pallacanestro 2.015 che viene realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. All’interno si potranno trovare la presentazione della partita, il punto sul campionato, i racconti degli eventi biancorossi e delle iniziative, lo spazio per i #Partner e molto altro ancora: si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. È attivo il canale WhatsApp ufficiale della Società: tutti i tifosi e gli appassionati possono iscriversi mandando un messaggio al numero 380/7842284.

Media – Diretta tv su ÈTv Rete7 (canale 10 DTT in Emilia Romagna ed in streaming in chiaro su e-tv.it), diretta streaming per abbonati su LNP Pass. In accordo con Teleromagna, #MediaPartner di Pallacanestro Forlì 2.015, la partita sarà trasmessa in differita venerdì 23 dicembre alle ore 15:00 su TR24, canale 78 DTV. Durante la partita, ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015). Gli aggiornamenti arriveranno anche a chi si è iscritto al canale WhatsApp della Società, al numero 380/7842284.

CAFFÈ MOKAMBO CHIETI – UEB GESTECO CIVIDALE

Dove: PalaTricalle “Sandro Leombroni”, Chieti

Quando: mercoledì 21 dicembre, 21.00

Arbitri: Maschio, Miniati, Calella

Andata: 78-81

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3YBS8Hu

QUI CHIETI

Stefano Rajola (allenatore) – “Cividale è forse al momento la sorpresa del campionato. Nella gara di andata non abbiamo meritato la sconfitta. Hanno inserito un giocatore come Clarke su una struttura che già stava andando bene, ossia quella che ha vinto lo scorso campionato di Serie B. Sono un gruppo rodato, che ha inserito elementi di A2 come Pepper e ha dimostrato il proprio valore in questo girone. Non possiamo pensare a chi abbiamo di fronte, dobbiamo ritrovare fiducia, convinzione e tornare alla vittoria”.

Thomas Reale (giocatore) – “La partita di mercoledì è importantissima per il nostro campionato. Dobbiamo portare a casa i due punti a tutti i costi. Cividale è una squadra che gioca molto bene insieme, mettono tanta intensità sul parquet. Per vincere dovremo contenere i loro due americani ed essere costanti in difesa per tutti e 40 i minuti”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti a fine quarto nelle stories di Facebook (https://www.facebook.com/chietibasket1974) e Instagram (@chietibasket1974_official) sulla pagina ufficiale della Mokambo Chieti Basket 1974.

QUI CIVIDALE

Stefano Pillastrini (allenatore) – “Questa sarà una partita importante per noi, perché abbiamo perso le ultime due gare negli ultimissimi secondi di gioco. È chiaro che vogliamo mantenere la nostra attuale posizione in classifica e una vittoria a Chieti ci permetterebbe di continuare con questo trend a mio parere eccellente. Giocheremo contro una squadra che avrà grandi motivazioni, quindi dovremo essere bravi a guadagnarci la vittoria”.

Alessandro Cassese (giocatore) – “Giocare di nuovo a tre giorni di distanza dall’ultima partita nasconde molte insidie e nel nostro caso ci aspetta anche un lungo viaggio. Di positivo, però, c’è che abbiamo la possibilità di riscattarci prontamente dopo la sconfitta casalinga contro Chiusi. Andremo a Chieti con la voglia di rifarci, ma troveremo di fronte una squadra molto affamata, perché sta navigando in una posizione in classifica poco rassicurante. Proprio per questo sarà una battaglia, inoltre gli abruzzesi schiereranno uno straniero in più rispetto all’andata (era assente Vrankic, ndr), quindi un’ulteriore difficoltà per noi. Dal canto nostro ci stiamo preparando su noi stessi, cercando di migliorare gli aspetti che non sono andati bene contro Chiusi”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La partita di mercoledì sarà trasmessa in diretta, dalle 20.55, su LNP Pass (a pagamento), mentre la differita andrà in onda su Telefriuli. Gli aggiornamenti alla fine di ogni quarto saranno pubblicati sui social network ufficiali della UEB Cividale: Instagram (@uebcividale), Facebook (UEB Cividale) e Telegram (@uebcividale).

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST