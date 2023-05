4 dirette in 6 giorni: sulle piattaforme Mediasport le semifinali playoff di A2 raddoppiano

By

Lega Nazionale Pallacanestro, in aggiornamento a quanto già comunicato, rende nota la programmazione televisiva completa relativa alle gare di semifinale dei playoff di Serie A2 Old Wild West.

Ringraziando il partner Mediasport che, dando priorità alle richieste di LNP, ha concesso spazio nei suoi palinsesti a 4 dirette nello spazio di sei giorni.

Ricordiamo che tutte le gare del campionato sono proposte in diretta streaming (e on-demand) sulla piattaforma LNP PASS.

Martedì 30 maggio, ore 20.45

VANOLI CREMONA – FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

PalaRadi, Cremona

Diretta piattaforma LNP PASS (streaming, in chiaro)

(streaming, in chiaro) Diretta su piattaforma Sky canale 814 MS Channel (satellite, pay)

(satellite, pay) Diretta su piattaforma Tivusat canali free access MS CHANNEL (satellite, in chiaro)

canali free access (satellite, in chiaro) Diretta su piattaforma MS CHANNEL (streaming, in chiaro)

Giovedì 1 giugno, ore 20.45

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA – ACQUA S.BERNARDO CANTU’

PalaCarrara, Pistoia

Diretta piattaforma LNP PASS (streaming, in chiaro)

(streaming, in chiaro) Diretta su piattaforma Sky canale 229 MS Channel (satellite, pay)

(satellite, pay) Diretta su piattaforma Tivusat canali free access MS CHANNEL (satellite, in chiaro)

canali free access (satellite, in chiaro) Diretta su piattaforma MS CHANNEL (streaming, in chiaro)

Sabato 3 giugno, ore 20.45

REALE MUTUA TORINO-GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

Pala Gianni Asti, Torino

Diretta piattaforma LNP PASS (streaming, in chiaro)

(streaming, in chiaro) Diretta su piattaforma Sky canale 814 MS Channel (satellite, pay)

(satellite, pay) Diretta su piattaforma Tivusat canali free access MS CHANNEL (satellite, in chiaro)

canali free access (satellite, in chiaro) Diretta su piattaforma MS CHANNEL (streaming, in chiaro)

Domenica 4 giugno, ore 19.00

UNIEURO FORLI’-OLD WILD WEST UDINE

Unieuro Arena, Forlì

Diretta piattaforma LNP PASS (streaming, in chiaro)

(streaming, in chiaro) Diretta su piattaforma Sky canale 814 MS Channel (satellite, pay)

(satellite, pay) Diretta su piattaforma Tivusat canali free access MS CHANNEL (satellite, in chiaro)

canali free access (satellite, in chiaro) Diretta su piattaforma MS CHANNEL (streaming, in chiaro)

Telecronache: Niccolò Trigari

Commento tecnico: Paolo Lepore

VUOI SEGUIRE TUTTE LE PARTITE DEL CAMPIONATO DI SERIE A2 E SERIE B

COMPRESI PLAYOFF, PLAYOUT ED EVENTI?

ABBONATI AD LNP PASS!

https://lnppass.legapallacanestro.com/pacchetti-abbonamento-lnp-pass

Bologna, 30 maggio 2023