A Trieste si riparte per arrivare subito in A1, passando per la “rinascita”

Dopo l’ingaggio di Filloy, Ferrero e Candussi si pensa anche agli altri reparti per completare la nuova compagine

Se la stagione scorsa la parola chiave “audacia” non ha sortito gli esiti sperati e la squadra giuliana è retrocessa mestamente, quest’anno la piazza triestina punta su un nuovo concetto che possa servire da fil rouge dell’intera stagione di A2: “rinascita”.

Nella conferenza stampa di qualche giorno fa, il presidente Richard de Meo e il general manager Michael Arcieri hanno dichiarato di puntare alla rinascita, che in parole povere significa una stagione che consenta alla Pallacanestro Trieste di riprendersi il proprio posto nella massima serie nazionale: “ripartiamo con energia. Abbiamo nuovi giocatori, un nuovo coach… Vogliamo fare un giro molto breve in A2. Desideriamo creare una squadra da A1 che quest’anno giocherà in A2».

Come si può leggere nell’edizione odierna del quotidiano triestino “Il Piccolo”, Arcieri ha ulteriormente rinforzato il concetto: “quando sono stato presentato non avevamo un roster, eppure in poco tempo è successo tanto. C’è un nuovo allenatore. Abbiamo messo sotto firma sei giocatori. Ci sono quelli che garantiscono la continuità come Bossi, Deangeli e Vildera. Abbiamo aggiunto un talento da massima serie come Filloy. Arriva Ferrero che sa prendersi tiri importanti da tre. Infine Candussi: un lungo che tira bene da tre e con Vildera costituisce una combinazione interessante di centri”. La nuova proprietà ha anche ribadito che ci sarebbe tutta l’intenzione di trattare la riconferma di un altro giocatore di categoria superiore, Michele Ruzzier: “stiamo valutando. L’impressione è che bisognerà attendere un po’. Ruzzier ha mercato in serie A. Bisognerà seguire gli sviluppi”.