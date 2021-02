A2 – Coppa Italia, la corsa alla Final Eight: la situazione aggiornata

A seguito dei risultati scaturiti dalle gare di questa settimana, e valevoli per il quinto turno di andata, Lega Nazionale Pallacanestro rende note le nuove classifiche dei gironi Verde e Rosso relative al girone di andata e di conseguenza valevoli per la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia Old Wild West 2021 (2-3-4 aprile).

LE CLASSIFICHE (solo con le gare del girone di andata, tra parentesi quelle giocate; legenda: q=qualificata; e = eliminata).

GIRONE VERDE (su 13 gare) – 24 Bertram Tortona (12; q); 16 Old Wild West Udine (12); 14 Agribertocchi Orzinuovi (10); 12 Reale Mutua Torino (9), Orlandina Capo d’Orlando (10), Urania Milano (12), Assigeco Piacenza (12); 10 BCC Treviglio (11), Staff Mantova (12; e), 2B Control Trapani (12; e), Novipiù JB Monferrato (12; e); 8 Tezenis Verona (11; e); 4 WithU Bergamo (11; e), Edilnol Biella (12; e).

GIRONE ROSSO (su 12 gare) – 18 Unieuro Forlì (10; q), GeVi Napoli (12; q); 16 Top Secret Ferrara (11; q); 12 Givova Scafati (10), Atlante Eurobasket Roma (10), Giorgio Tesi Group Pistoia (12; e); 10 Lux Chieti (11; e), Kienergia Rieti (12; e); 8 Tramec Cento (9; e), OraSì Ravenna (11; e); 6 Benacquista Latina (10; e), Allianz Pazienza San Severo (10; e); 2 Stella Azzurra Roma (10; e).

Questa la situazione aggiornata ai fini della qualificazione per la Coppa Italia (accedono le prime quattro squadre di ogni girone al termine della fase di andata).

GIRONE VERDE

1 – Bertram Tortona unica squadra sicura della qualificazione, con primo posto matematico.

2 – Alla luce dello scontro diretto ancora in programma tra Torino e Capo d’Orlando (23 marzo), la quota minima per accedere alla Final Eight è fissata a 14 punti.

3 – Di conseguenza, questo elimina tutte le squadre che non possono raggiungere tale punteggio: si tratta di Mantova, Trapani, JB Monferrato, Verona, Bergamo e Biella.

4 – Le tre posizioni rimanenti per la qualificazione saranno assegnate a seguito dei risultati dei recuperi ancora in programma, tra i quali alcuni scontri diretti tra squadre ancora in corsa. Queste sono Udine, Orzinuovi, Torino, Capo d’Orlando, Urania Milano, Assigeco Piacenza e Treviglio.

GIRONE ROSSO

1 – Unieuro Forlì già sicura del primo posto. Nell’eventualità di una parità a quota 18 con Napoli e Ferrara, ha lo scontro diretto a favore con entrambe.

2 – Qualificazione già ottenuta anche per GeVi Napoli e Top Secret Ferrara, con piazzamento ancora da definire. Ferrara, a quota 16, può essere raggiunta solo da una tra Scafati ed Eurobasket Roma, a causa dello scontro diretto in programma.

3 – Sarà proprio la sfida del prossimo 10 marzo tra Givova Scafati e Atlante Eurobasket Roma a stabilire la quarta ed ultima qualificata: la quota minima di qualificazione salirà infatti a 14 punti.

4 – Questo rende impossibile il raggiungimento di tale punteggio da parte di Pistoia, Chieti, Npc Rieti, Ravenna, Latina, San Severo e Stella Azzurra Roma, che sono quindi eliminate.

5 – Uniche squadre che potrebbero raggiungere i 14 punti sarebbero la perdente di Scafati-Eurobasket Roma (che avrebbe però a quel punto lo scontro diretto a sfavore) e la Tramec Cento, eliminata in ogni caso a causa della sconfitta ottenuta sia con Scafati che con l’Eurobasket.

Il turno rimanente per il girone di andata, al netto di ulteriori recuperi, è in calendario il 10-11 marzo (giornata 11). Al termine saranno note le 8 squadre qualificate, a meno che la matematica non dia i suoi verdetti con tempistiche differenti.

Gli abbinamenti per i quarti di finale di Coppa Italia del 2 aprile saranno Bertram Tortona-4 Rosso, 2 Rosso-3 Verde; 2 Verde-3 Rosso, 4 Verde-Unieuro Forlì.

Area Comunicazione LNP