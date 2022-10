A2 – Definite le dirette del mese di Novembre in chiaro

Lega Nazionale Pallacanestro comunica la programmazione televisiva del mese di novembre, relativa alla “Game Of The Week” del campionato di Serie A2 Old Wild West. Ricordiamo che tutte le gare del campionato sono proposte in diretta streaming (e on-demand) sulla piattaforma LNP PASS.

Domenica 6 novembre, ore 17.00

NOVIPIU’ MONFERRATO – KIENERGIA NPC RIETI

PalaEnergica “Ferraris”, Casale Monferrato

Domenica 13 novembre, ore 17.00

STAFF MANTOVA – OLD WILD WEST UDINE

Grana Padano Arena, Mantova

Domenica 20 novembre, ore 17.00

ASSIGECO PIACENZA – BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA

PalaBanca, Piacenza

Domenica 27 novembre, ore 17.00

HDL NARDO’ – ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO

Palasport San Giuseppe Da Copertino, Lecce

Telecronaca: Niccolò Trigari

Commento tecnico: Paolo Lepore

Diretta piattaforma LNP PASS (streaming, in chiaro)

(streaming, in chiaro) Diretta su piattaforma Sky canale 814 MS Channel HD (satellite, pay)

(satellite, pay) Diretta su piattaforma Tivusat canali free access (satellite, in chiaro)

canali free access (satellite, in chiaro) Diretta su piattaforma MS CHANNEL (streaming, in chiaro)

AREA COMUNICAZIONE LNP