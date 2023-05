A2 – I provvedimenti del 27-28 Maggio: sanzioni per Chieti e Cantù

By

Serie A2

Tabellone Argento

Semifinali Playoff, gara 1 del 27 maggio 2023

S. BERNARDO CANTÙ. Ammenda di Euro 550,00 per offese collettive e frequenti nei confronti degli arbitri e per lancio, collettivo e sporadico, di contenitori di carta che in una occasione, al termine della gara, colpivano un ufficiale di campo [art. 27,4b RG rec., art. 24,4 RG, art. 27,7bc RG rec., art. 24,4 RG]

NICOLA BRIENZA (capo allenatore GIORGIO TESI GROUP PISTOIA). Ammonizione per comportamento protestatario nei confronti degli arbitri al termine della gara [art. 32,1a RG]

Girone Salvezza

Playout, gara 1 del 28 maggio 2023

MOKAMBO CHIETI. Ammenda di Euro 990,00 per offese collettive e frequenti nei confronti degli arbitri e per uno sputo isolato che

colpiva il Primo arbitro [art. 27,4b RG rec., art. 24,4 RG,art. 27,9ac RG rec., art. 24,2b RG]

GABRIELE MARCHESANI (Socio MOKAMBO CHIETI). Inibizione per giorni 7 fino al 4 giugno 2023 per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri [artt. 1 e 3 RG, art. 33,1/1b RG]

fip.it