A2, I provvedimenti disciplimari di G2 SF – Stangata su Cantù, PalaDesio squalificato due turni. Sanzione anche a Treviglio

Serie A2

Semifinali Playoff

Tabellone Argento. Gara 2 del 29 maggio 2023

S. BERNARDO CANTÙ. Ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive e frequenti del pubblico verso gli arbitri nonché verso tesserati della squadra avversaria e in particolare verso un tesserato ben individuato [art. 27,4b RG rec., art. 24,4 RG, art. 28,3 RG]

S. BERNARDO CANTÙ. Squalifica del campo di gioco per due gare per lancio, a fine gara, di un oggetto contundente che colpiva al volto un giocatore della squadra avversaria, Benetti Gabriele,

che riportava una ferita lacero contusa al naso. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della recidiva specifica della condotta inerente il lancio di oggetti che hanno colpito tesserati che si è verificato nella precedente gara di playoff.

Si trasmettono gli atti alla Procura Federale per l’accertamento di eventuali ed ulteriori fatti di rilevanza disciplinare [art. 27,12B RG rec., art. 24,4 RG]

S. BERNARDO CANTÙ. Ammenda di Euro 375.00 per la presenza, a fine gara, di persone non autorizzate all’interno degli spogliatoi [art. 38,1g RG rec.]

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 27,4b RG rec., art. 24,4 RG]

