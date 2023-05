A2 I provvedimenti disciplinari del 30 Maggio: multate Fortitudo Bologna e Chieti. Squalificato per un turno Aradori

By

Serie A2

Semifinali Playoff

Tabellone Oro – Gara 2 del 30 maggio 2023

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA. Ammenda di Euro 1.100,00 per offese e minacce, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri e per lancio, collettivo e sporadico, di oggetti non contundenti (palline di carta), senza colpire [art. 27,4b RG rec., art. 27,5bd RG rec., art. 24,4 RG, art. 27,6bc RG rec., art. 24,4 RG]

PIETRO ARADORI (atleta FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA). Squalifica per una gara per comportamento offensivo e protestatario nei confronti del 2° arbitro, fatto che ne comportava l’espulsione [art. 33,1/1b RG,art. 24,2b RG]

Playout

Gara 2 del 30 maggio 2023

MOKAMBO CHIETI. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 27,4b RG rec.,art. 24,4 RG]

