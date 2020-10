A2 – Marco Ceron si è aggregato alla Scaligera Verona

Scaligera Basket comunica che l’atleta Marco Ceron sarà aggregato alla prima squadra per gli allenamenti e per i prossimi appuntamenti di Supercoppa. Il giocatore sarà a disposizione di coach Diana dopo l’esito del tampone che sarà svolto nella mattinata di lunedì 5 ottobre.

Ceron, free agent, è una guardia di 195 centimetri. Nato a Mirano il 16 giugno del 1992, è cresciuto prima nel settore giovanile di Treviso e successivamente in quello di Venezia; con la formazione lagunare ha debuttato in prima squadra prima di vestire le maglie di Recanati, Napoli, Castelletto Ticino, ancora Venezia, Pesaro e Brescia. Ceron, inoltre, ha militato nelle nazionali giovanili Under 16, Under 18 ed Under 20; con quest’ultima ha vinto l’argento all’Europeo di categoria nel 2011.

“Dopo l’infortuno di Phil Greene– ha commentato il General Manager Alessandro Giuliani – vogliamo tenere alto il livello della nostra squadra per poterci preparare al meglio alla stagione e quindi essere competitivi anche nelle partite di Supercoppa. Queste devono essere affrontate nel miglior modo possibile, senza fare stancare troppo gli altri giocatori del gruppo. Ceron è un atleta di valore, conosce già il sistema di coach Diana che l’ha già allenato a Brescia. Nei mesi precedenti ha lavorato molto in palestra: prima è stato aggregato con l’Aquila Trento fino all’inizio del campionato e successivamente ha lavorato con la squadra di Mestre”.

