A2 Maschile – I provvedimenti disciplinari del 25 Febbraio: mano pesante su Ravenna

Serie A2

Quinta giornta di ritorno. Gare del 25 febbraio 2021

Girone Verde – A

ROBERTO VINCENZO SINDONI (ORLANDINA BASKET CAPO D’ORLANDO). Inibizione per giorni 10, fino al 7 marzo 2021, per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri.

Girone Rosso – B

MASSIMO CANCELLIERI (capo allenatore ORASI’ RAVENNA). Squalifica tesserato per 2 gare perché al termine della gara, con atteggiamento minaccioso ed intimidatorio, cercava in più

occasioni di entrare in contatto con i tesserati avversari. Fatto che non degenerava per l’intervento del suo staff

JULIO TROVATO (2° dirigente ORASI’ RAVENNA). Inibizione per giorni 7, fino al 4 marzo 2021, per comportamento offensivo e minaccioso, al termine della gara, nei confronti degli arbitri.

DANIELE CINCIARINI (atleta ORASI’ RAVENNA). Squalifica per una gara per comportamento offensivo e minaccioso, al termine della gara, nei confronti degli arbitri.

MATIC REBEC (atleta ORASI’ RAVENNA). Squalifica per una gara per comportamento offensivo ed intimidatorio al termine della gara, nei confronti dell’osservatore arbitrale.

