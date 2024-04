A2 Maschile in archivio: il tabellone playoff e playout

Di seguito i verdetti finali dei due gironi, gli abbinamenti playoff e la fase finale salvezza.

I VERDETTI DEL GIRONE ROSSO

Qualificate ai playoff: 1 Unieuro Forlì, 2 Flats Service Fortitudo Bologna, 3 Apu Old Wild West Udine, 4 Tezenis Verona, 5 Pallacanestro Trieste, 6 RivieraBanca Basket Rimini, 7 UEB Gesteco Cividale, 8 UCC Assigeco Piacenza

Ammesse alla fase Salvezza: 9 Sella Cento, 10 HDL Nardò Basket, 11 Umana Chiusi

Retrocessa direttamente in Serie B Nazionale: 12 Agribertocchi Orzinuovi



I VERDETTI DEL GIRONE VERDE

Qualificate ai playoff: 1 Trapani Shark, 2 Acqua S.Bernardo Cantù, 3 Real Sebastiani Rieti, 4 Reale Mutua Torino, 5 Wegreenit Urania Milano, 6 Ferraroni Juvi Cremona, 7 Gruppo Mascio Treviglio, 8 Elachem Vigevano 1955

Ammesse alla fase Salvezza: 9 Luiss Roma, 10 Moncada Energy Agrigento, 11 Benacquista Assicurazioni Latina

Retrocessa direttamente in Serie B Nazionale: 12 Novipiù Monferrato Basket

PLAYOFF

Gli accoppiamenti e le date dei quarti di finale playoff.

Si hanno quarti, semifinale e finale per ogni tabellone, al meglio delle 5 gare (alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa).

Le squadre vincitrici dei due tabelloni di playoff sono promosse in Serie A.

TABELLONE ARGENTO

Trapani Shark (1^ girone Verde) – UCC Assigeco Piacenza (8^ girone Rosso)

Tezenis Verona (4^ girone Rosso) – Wegreenit Urania Milano (5^ girone Verde)

Real Sebastiani Rieti (3^ girone Verde) – RivieraBanca Basket Rimini (6^ girone Rosso)

Flats Service Fortitudo Bologna (2^ girone Rosso) – Gruppo Mascio Treviglio (7^ girone Verde)

LE DATE

Sabato 4, lunedì 6, giovedì 9, sabato 11, martedì 14 maggio

TABELLONE ORO

Unieuro Forlì (1^ girone Rosso) – Elachem Vigevano 1955 (8^ girone Verde)

Reale Mutua Torino (4^ girone Verde) – Pallacanestro Trieste (5^ girone Rosso)

Apu Old Wild West Udine (3^ girone Rosso) – Ferraroni Juvi Cremona (6^ girone Verde)

Acqua S.Bernardo Cantù (2^ girone Verde) – UEB Gesteco Cividale (7^ girone Rosso)

LE DATE

Domenica 5, martedì 7, venerdì 10, domenica 12, mercoledì 15 maggio



NOTE

– Le date indicate possono subire variazioni per eventuali indisponibilità dei campi di gioco.

– Gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputano in casa delle squadre con il fattore campo a favore. – Il calendario definitivo dei playoff sarà reso noto nei prossimi giorni dal Settore Agonistico FIP. Gli orari di inizio delle gare saranno a discrezione delle Società ospitanti.

– Nel weekend del 27-28 aprile la FIP ha disposto una pausa del campionato di Serie A2, per la prossimità con le Finali Nazionali Under 19 d’Eccellenza, al via dal 29 aprile.

In allegato i tabelloni Playoff di Serie A2 Old Wild West 2024. Si allega anche il logo dei Playoff LNP 2024.Nell’apposita sezione del sito LNP tutte le informazioni sui Playoff 2024 di Serie A2 Old Wild West (tabelloni, formule, calendari):

https://www.legapallacanestro.com/serie/1/playoff-playout/2024/ita2_a_poff

FASE SALVEZZA Le squadre classificate al 9^-10^-11^ posto dei rispettivi gironi (Verde e Rosso), al termine della stagione regolare (32 gare), disputano una fase Salvezza con gare di andata e ritorno (10 partite complessive, ogni squadra affronta tutte le altre); i punti ottenuti in questa fase si sommano con quelli totali ottenuti nella stagione regolare. Viene composta una graduatoria unica tra le 6 squadre partecipanti alla fase Salvezza.

Al termine della fase Salvezza le prime due classificate si qualificheranno al campionato di Serie A2 per la stagione 2024/25; le quattro squadre classificate dal 3° al 6° posto retrocederanno in Serie B Nazionale.

Il programma delle prime due giornate della fase Salvezza

1^ giornata (domenica 5 maggio):

Sella Cento – Benacquista Assicurazioni Latina

HDL Nardò – Moncada Energy Agrigento

Umana Chiusi – LUISS Roma

2^ giornata (mercoledì 8 maggio):

LUISS Roma – HDL Nardò

Moncada Energy Agrigento – Sella Cento

Benacquista Assicurazioni Latina – Umana Chiusi

Classifica iniziale fase Salvezza:

Sella Cento 30 15-17

HDL Nardò Basket 26 13-19

Umana Chiusi 22 11-21

Luiss Roma 18 9-23

Moncada Energy Agrigento 16 8-24

Benacquista Assicurazioni Latina 14 7-25

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

NOTE

– Le date indicate possono subire variazioni per eventuali indisponibilità dei campi di gioco. – Il calendario definitivo della fase Salvezza sarà reso noto nei prossimi giorni dal Settore Agonistico FIP. Gli orari di inizio delle gare saranno a discrezione delle Società ospitanti.

– Nel weekend del 27-28 aprile la FIP ha disposto una pausa del campionato di Serie A2, per la prossimità con le Finali Nazionali Under 19 d’Eccellenza, al via dal 29 aprile.

CLASSIFICHE FINALE FASE REGOLARE



Girone Rosso:

Unieuro Forlì 52 26-6

Flats Service Fortitudo Bologna 44 22-10

Apu Old Wild West Udine 42 21-11

Tezenis Verona 40 20-12

Pallacanestro Trieste 36 18-14

RivieraBanca Basket Rimini 36 18-14

UEB Gesteco Cividale 34 17-15

UCC Assigeco Piacenza 32 16-16

Sella Cento 30 15-17

HDL Nardò Basket 26 13-19

Umana Chiusi 22 11-21

Agribertocchi Orzinuovi 20 10-22

Girone Verde:

Trapani Shark 58 29-3

Acqua S.Bernardo Cantù 46 23-9

Real Sebastiani Rieti 40 20-12

Reale Mutua Torino 40 20-12

Wegreenit Urania Milano 30 15-17

Ferraroni Juvi Cremona 28 14-18

Gruppo Mascio Treviglio 28 14-18

Elachem Vigevano 1955 22 11-21

Luiss Roma 18 9-23

Moncada Energy Agrigento 16 8-24

Benacquista Assicurazioni Latina 14 7-25

Novipiù Monferrato Basket 14 7-25