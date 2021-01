A2 Old Wild West – La presentazione della 12^ giornata nel girone Rosso

Dodicesima giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso. Cinque gare in programma domenica 10 gennaio, posticipo lunedì 11 tra Ravenna e Latina.

Domenica 10 gennaio, ore 17.00

Veroli: Stella Azzurra Roma-Giorgio Tesi Group Pistoia

Roma: Atlante Eurobasket-Allianz Pazienza Cestistica San Severo

Forlì: Unieuro-GeVi Napoli

Domenica 10 gennaio, ore 18.00

Rieti: Kienergia-Givova Scafati

Ferrara: Top Secret-Tramec Cento

Lunedì 11 gennaio, ore 17.30

Ravenna: OraSì-Benacquista Assicurazioni Latina

Riposa: LUX Chieti Basket 1974

LE PARTITE

STELLA AZZURRA ROMA – GIORGIO TESI GROUP PISTOIA

Dove: PalaCoccia, Veroli (Fr)

Quando: domenica 10 gennaio, 17.00

Arbitri: Ferretti, Puccini, Grazia

In diretta tv su MS Sport (digitale terrestre in chiaro) e MS Channel (satellite canale 814 piattaforma Sky)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3rZ77Lg

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Germano D’Arcangeli (allenatore) – “In questo momento del nostro percorso, Pistoia è la squadra peggiore da affrontare. Sono ben allenati e venderanno carissima la pelle domenica al PalaCoccia. Vorranno sicuramente cavalcare l’onda di entusiasmo e vincere per non interrompere il loro momento positivo. Pistoia è molto competitiva e la classifica non rende giustizia alla squadra allenata da coach Carrea, allenatore di livello. In più, l’innesto di Fletcher ha portato freschezza ed idee. Sarà una bella battaglia!”.

Note – Nessuna nota da segnalare.

Media – Diretta su MS Sport (digitale terrestre), MS Channel (canale 814 piattaforma satellite Sky) e in streaming su LNP PASS. Copertura della gara sui canali social della Stella Azzurra Roma (Instagram, Facebook, Twitter ed aggiornamenti in tempo reale sul canale Telegram).

QUI PISTOIA

Tommaso Della Rosa (assistente allenatore) – “Affrontiamo una squadra molto giovane, con grandissimi margini di miglioramento, galvanizzata dal successo con Rieti. Per quanto ci riguarda arriviamo alla partita con lo spirito giusto dopo due vittorie consecutive, ma anche con la consapevolezza di aver bisogno di lavorare molto per limare alcuni errori che stiamo continuando a commettere e per inserire sempre di più il nuovo arrivato Fletcher. Abbiamo pochi giorni per recuperare, ma utilizzeremo tutti i minuti che abbiamo a disposizione per preparare al meglio questa sfida”.

Angelo Del Chiaro (giocatore) – “Sarà una partita molto importante, perché vincere ci permetterebbe di acquisire ancora più fiducia. Ci arriviamo sicuramente carichi dopo due successi consecutivi, che ci hanno rinfrancato dopo un avvio di stagione complicato. La chiave del match sarà quella di giocare come sappiamo fare, come abbiamo dimostrato a Ravenna e in parte contro l’Eurobasket”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta TV su MS Sport e MS Channel. Diretta streaming su LNP PASS. Differita TV su TVL (canale 11 DT Toscana). Copertura della gara su tutti i canali social del Pistoia Basket 2000 (Instagram, Facebook, Twitter).

ATLANTE EUROBASKET ROMA – ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO

Dove: PalaAvenali, Roma

Quando: domenica 10 gennaio, 17.00

Arbitri: Foti, Capurro, Del Greco

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3ovDy1O

QUI EUROBASKET ROMA

Damiano Pilot (allenatore) – “Veniamo da due sconfitte che abbiamo analizzato, per capire i punti su cui migliorare e quelli positivi su cui dobbiamo avere continuità. Quella di San Severo è una squadra che fa molti aggiustamenti sugli avversari e quindi non si tratterà di una gara facile, anzi. Ma saremo pronti”.

Jamal Olasewere (giocatore) – “Abbiamo l’amaro in bocca per gli ultimi due risultati e quindi scenderemo in campo col desiderio di cambiare il trend. Abbiamo lavorato sodo in palestra nonostante il calendario serrato e tenteremo di far rispettare il fattore campo per ricominciare a collezionare punti per la classifica”.

Note – Assente Andrea Antonaci (rottura del legamento scafo-lunato).

Media – Diretta in streaming su LNP PASS. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social dell’Atlante Eurobasket Roma (Facebook, Twitter e Instagram). Diretta radiofonica su Timeout Channel.

QUI SAN SEVERO

Filip Pavicevic (giocatore) – “Mettiamo in evidenza il positivo e prendiamo in considerazione la reazione avuta nel match contro Forlì. Dopo l’ampio svantaggio del primo tempo, siamo ritornati sul parquet con una grinta impressionante, abbiamo recuperato tutti i punti e ci è mancato poco affinché l’inerzia della gara non girasse definitivamente dalla parte nostra. È vero, è arrivata la sconfitta, ma proprio da Forlì abbiamo dato la dimostrazione di essere una squadra che sa quello che vuole. Se solo riuscissimo ad essere concentrati per 40 minuti e precisi in fase di realizzazione, di sicuro ci saremmo tolti qualche soddisfazione in più. Sui nostri sfidanti, potrebbe pesare il recupero contro Pistoia del 6 gennaio e la stanchezza accumulata ma anche noi giocheremo senza Andre (Jones, ndr), il nostro punto di riferimento e sarà quindi una sfida ad armi pari. La Serie A2 è difficile, lo sappiamo e se vogliamo centrare il nostro obiettivo, soprattutto in una parte di stagione importante come questa, dobbiamo giocare, come dice il nostro coach, con il cuore, e pensare come se ogni gara fosse ‘il match della vita’. Si va a Roma determinati, per portare a San Severo i due punti che la piazza aspetta e si merita”.

Note – Nessun problema per Iris Ikangi dopo la brutta caduta di Forlì, mentre è ancora ko Andre Jones. Le sue condizioni sono monitorare quotidianamente.

Media – La partita sarà trasmessa in diretta streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento LNP Pass al seguente link: https://lnppass.legapallacanestro.com/watch-live). Inoltre è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della Società (Facebook, Instagram, Telegram, e Twitter).

UNIEURO FORLÌ – GEVI NAPOLI

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: domenica 10 gennaio, 17.00

Arbitri: Ursi, Masi, Costa

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/39eaDJi

QUI FORLÌ

Sandro Dell’Agnello (allenatore) – “Ho la fortuna di avere ottimi giocatori, cosa che fino ad ora ci ha portato a fare percorso netto vincendo tutte le gare. Stiamo costruendo la nostra identità, sia offensiva che difensiva, e i numeri fino adesso certificano che stiamo facendo un buon lavoro. La partita sarà molto difficile, ma io ho molta fiducia nella mia squadra, saremo pronti, e credo che quindi sarà una gara molto complicata anche per Napoli. È un peccato vivere questo big match senza tifosi, sarebbe stato bello giocarlo con il palazzetto pieno, ma confido che in tanti ci guarderanno e ci seguiranno da casa”.

Erik Rush (giocatore) – “Loro sono una squadra molto atletica, quindi penso che la chiave del gioco sia quella di lottare duro a rimbalzo, avere tanta intensità, e difendere forte nella nostra metà campo. Siamo in un bel momento, abbiamo vinto sette partite, ma dobbiamo continuare così e dobbiamo pensare una gara alla volta, e questa sarà sicuramente una gara dura”.

Note – A partire da venerdì pomeriggio, sul sito e sui social della Pallacanestro 2.015, sarà disponibile il nuovo #matchprogram biancorosso. La presentazione della partita, le interviste ai giocatori e ai #Partner, tante foto e molto altro ancora. Si può consultare e scaricare in formato pdf dal sito www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. Tornano i #SestoUomo, che rappresenteranno i nostri #Partner in questa sfida e, come di consueto, saranno due.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta su TeleRomagna (canale 14 DTV in Romagna e a Bologna): il prepartita comincerà alle ore 16:45. Come sempre, la gara si potrà vedere anche su LNP Pass a questo link http://bit.ly/3bfL5Op. Ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: http://bit.ly/fbpall2015; Instagram: http://bit.ly/IGpall2015).

QUI NAPOLI

Stefano Sacripanti (allenatore) – “Abbiamo solo due giorni per preparare la sfida contro la squadra che, in questo momento, è senza dubbio la più in forma del campionato, unica imbattuta nel nostro girone. Speriamo di arrivare con le giuste energie fisiche e nervose e recuperare da tutti gli acciacchi che stanno colpendo i nostri giocatori. Non sarà facile, visti i tanti impegni che abbiamo affrontato in pochi giorni. Giocheremo a viso aperto, sapendo di affrontare la più forte. Sarà una partita molto dura”.

Antonio Iannuzzi (giocatore) – “ La vittoria con Chieti è stata molto importante, perché arriva contro una squadra difficile, pochi giorni dopo il successo di Scafati e a poca distanza da una partita impegnativa come quella di Forlì. Affrontiamo una squadra molto forte, con tanti giocatori di livello, non a caso sono a punteggio pieno. Dovremo giocare una grande partita, non sarà facile visti anche i tanti impegni, ma dovremo essere pronti e concentrati a disputare quaranta minuti di grande intensità”.

Note – Niente da segnalare. Un ex per parte. Tra gli azzurri infatti c’è Pierpaolo Marini, a Forlì nelle ultime due stagioni. Nella squadra romagnola gioca invece Terrence Roderick, lo scorso anno con la maglia della Gevi Napoli Basket.

Media – Il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket.

KIENERGIA RIETI – GIVOVA SCAFATI

Dove: PalaSojourner, Rieti

Quando: domenica 10 gennaio, 18.00

Arbitri: Boscolo Nale, Calella, Mottola

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3hUVujS

QUI NPC RIETI

Andrea Ruggieri (assistente allenatore) – “Scafati è una squadra che sta dimostrando di essere solida e compatta. Ha fisicità importante in tutti i ruoli ed un roster profondo. In attacco possono contare su uno dei giocatori più forti di questo campionato come Thomas e su un gruppo di italiani di alto livello. In difesa fanno dell’energia il loro fulcro, soprattutto con i giocatori che escono dalla panchina. Noi sicuramente non veniamo da un bel periodo, ma faremo di tutto per dimostrare di essere vivi!”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI SCAFATI

Alessandro Finelli (capo allenatore) – “Al di là delle condizioni fisiche non eccellenti di Cucci e dell’indisponibilità di Marino che hanno condizionato senza dubbio il derby di domenica scorsa contro Napoli, abbiamo tratto però diversi spunti da quella gara, per prepararci al meglio all’incontro di domenica a Rieti, dove affronteremo un team che conosciamo bene e che abbiamo già affrontato nella fase finale della Supercoppa. Ci troveremo di fronte una squadra col dente avvelenato per il momento che sta attraversando, sicuro che ci attenderà una battaglia agonistica importante, da affrontare con determinazione, con una difesa continua per 40 minuti, fatta di contatti ed aggressività al cospetto di una formazione che venderà cara la pelle e darà sicuramente il massimo con una forte difesa fisica, anche tattica, ovvero con la zona 3-2 che finora ha messo in difficoltà ogni avversario. Nel turno infrasettimanale, Rieti è stata sconfitta dalla Stella Azzurra, ma aveva molte assenze, quella di Sanguinetti, Tommasini, Taylor e dopo 9 minuti ha dovuto fare a meno anche di Amici, espulso. Contro di noi saranno probabilmente al completo, potranno disporre anche dell’ultimo arrivato Amici, giocatore molto fisico, in grado di giocare sia da tre che da quattro e veterano della categoria. Accanto a lui, un realizzatore ed un punto di riferimento importante come Taylor, così come Pepper. Non necessitano di presentazione, poi, giocatori esperti come Stefanelli, Sanguinetti, Tommasini e De Laurentiis, che compongono una rosa forte e competitiva, contro la quale servirà massima attenzione, lavoro duro dentro l’area e sul perimetro per limitare i loro principali terminali offensivi”.

Nemanja Dincic (giocatore, ala grande) – “Ho avuto un ottimo impatto con la società, la dirigenza, lo staff e i miei compagni, alcuni dei quali già conoscevo bene, che mi hanno accolto al meglio. Sto cercando di inserirmi al meglio nello spogliatoio e negli schemi di gioco. Mi è dispiaciuto molto per la sconfitta di domenica, ma stiamo lavorando sodo per preparare al meglio la prossima sfida contro Rieti, reduce da una sconfitta che sicuramente vorrà riscattare contro di noi, puntando anche sul vantaggio del fattore campo. Rieti dispone di due ottimi americani, Taylor e Pepper, elementi chiave di un gruppo solido, che gioca una pallacanestro molto fisica. Da poco hanno inserito anche Amici, la ciliegina sulla torta di un roster già molto competitivo. Se riusciremo a fare le nostre cose, li metteremo sicuramente in difficoltà, ma sarà complicato. Io cercherò di dare il mio contributo, mettendomi a disposizione dei compagni, dell’allenatore e della società per raggiungere tutti gli obiettivi stagionali”.

Note – In forse la presenza in campo di Tommaso Marino, alle prese con lavoro differenziato in seguito ai problemi alla schiena che lo hanno costretto alla panchina per gran parte del derby campano: lo staff medico deciderà se impiegarlo o meno solo a ridosso della palla a due. Ben due, invece, gli ex di turno, tra le fila reatine: Tommasini (a Scafati nelle ultime due stagioni) e Sanguinetti (in gialloblù nella stagione 2014/2015).

Media – La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP Pass” a questo

link: https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nel giorno di martedì 12 gennaio (ore 21:00) e in replica mercoledì 13 gennaio (ore 15:00).

TOP SECRET FERRARA – TRAMEC CENTO

Dove: MF Palace, Ferrara

Quando: domenica 10 gennaio, 18.00

Arbitri: Cappello, Longobucco, De Biase

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3osYUwD

QUI FERRARA

Spiro Leka (allenatore) – “Affronteremo una squadra, Cento, in un buon momento, per due motivi: dopo la prima parte, in cui doveva prendere le misure al campionato, ora ha ottenuto buoni risultati lavorando di squadra: la consapevolezza è data dai risultati, per questo motivo Cento non sarà la stessa avversaria della Supercoppa, ci aspetta una gara molto difficile, contro una squadra molto più fresca di noi. La parte motivazionale a volte sposta quella tecnica, dobbiamo essere bravi a continuare a fare il nostro lavoro, loro hanno un buon ritmo, stanno giocando molto bene, nonostante l’assenza di Sherrod, ci sono tutti gli ingredienti affinchè sia un bel derby, peccato solamente che i nostri tifosi non potranno esserci, dunque bisognerà che ci accontentiamo della diretta tv. La Tramec? Cotton è in crescita esponenziale, fa la differenza, sarà una gara durissima, con un extra dispendio di energie. Non abbiamo alibi, abbiamo tempo per recuperarle”.

Tommaso Fantoni (giocatore) – “Domenica mi aspetto tutta un’altra gara rispetto alle due della Supercoppa, arriverà una Tramec Cento in fiducia dopo il successo a Rieti. Vedremo se recupererà o meno Sherrod, anche se quella biancorossa resta una compagine che conosciamo, fatta di ottimi italiani che non mollano mai, Cotton ha disputato una partita strepitosa a Rieti, arriveranno riposati più di noi, che siamo in un momento di fiducia, come del resto di estrema voglia di fare bene in casa nostra. Abbiamo pochi giorni per preparare il derby, come abbiamo fatto nell’ultimo mese e mezzo, abbiamo voglia di giocare. Gara che comunque varrà due punti, partita che per i tifosi so che vale molto, cercheremo dal canto nostro di onorare la maglia ed il campo, come abbiamo fatto sempre fino ad ora”.

Note – Michele Ebeling (ginocchio sinistro infortunato) ha chiuso anzitempo la propria stagione. A.J. Pacher ha ormai smaltito del tutto l’infortunio al polpaccio destro, il suo utilizzo più o meno parziale sarà deciso dallo staff medico biancazzurro nell’immediatezza della palla a due. Il mondo Kleb riabbraccerà gli ex di turno Yankiel Moreno e Matteo Fallucca.

Media – Diretta streaming su LNP PASS (per abbonati) e in chiaro su Tele Ferrara Live (canale 188 del digitale terrestre). Diretta radiofonica su Web Radio Giardino. Aggiornamenti in tempo reale sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook e Instagram), cronaca e tabellino saranno presenti sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook, Instagram e Twitter) nel post gara. Su TeleFerrara Live (canale 188 del digitale terrestre) verranno trasmesse in differita le telecronache delle partite di campionato ogni lunedì alle ore 23, in replica il martedì alle 12.30 e in replica alle ore 8 del martedì su Telestense. Ogni lunedì andrà in onda “Basket In”, con inizio alle ore 20, su Telestense (canali 16 e 113 del digitale terrestre).

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Dal punto di vista emotivo siamo reduci da una bella vittoria e un inizio di campionato molto confortante: per quanto riguarda lo stato fisico c’è ancora qualche acciacco, e abbiamo fatto a meno di Sherrod: vedremo giorno per giorno se rischiarlo oppure no. Da domenica, per 3 settimane giocheremo 7 partite in 22 giorni, non possiamo correre rischi eccessivi. Ferrara è una delle 4 battistrada del nostro girone, come si sta delineando dalla classifica: è imbattuta in casa, ha perso solo due partite, ed è una squadra che, pur facendo a punto di Pacher e Ebeling, si è rinforzata sul mercato: ha un roster di assoluto valore, un mix importante di giovani e veterani, con tanto talento e fisicità. Sarà importante non cedere nelle situazioni di uno contro uno, dove loro sono maestri”.

Matteo Berti (giocatore) – “Ferrara è molto forte e molto fisica, l’abbiamo già affrontata in Supercoppa e abbiamo visto cosa possono fare: sono costruiti per vincere, senza dubbio. Sarà una partita molto difficile, speriamo di poter contare anche sull’apporto di Sherrod. Loro vengono da quattro vittorie consecutive, ma noi veniamo da una bella vittoria contro Rieti, una vittoria di squadra che ci ha confermato quello che possiamo fare giocando assieme”.

Note – Ex della partita sono Fallucca e Moreno, a Ferrara tra il 2012 e il 2016: assente invece Ebeling per infortunio, che giocò a Cento la seconda parte della stagione 2018/2019, la prima in A2 per la Benedetto XIV. Terzo derby della stagione sportiva, dopo le due sfide nel girone di Supercoppa e nella Final Eight, entrambe disputate nella Milwaukee Dinelli Arena di Cento, che hanno sempre visto prevalere i ferraresi.

Media – Partita trasmessa su LNP PASS (streaming abbonamento e pay per view) e su Tele Ferrara Live (canale 188 del DTT Emilia-Romagna): aggiornamenti sui canali social della Benedetto XIV (Facebook, Twitter, Instagram).

ORASÌ RAVENNA – BENACQUISTA LATINA

Dove: PalaCosta, Ravenna

Quando: lunedì 11 gennaio, 17.30

Arbitri: Chersicla, Barbiero, Pazzaglia

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3q47SAO

QUI RAVENNA

Tommaso Oxilia (giocatore) – “Naturalmente non siamo felici per i risultati che stiamo ottenendo ma tutti cerchiamo di essere sempre propositivi e tenerci in buone condizioni, sia fisicamente che mentalmente. In questo momento ci è possibile stare insieme solo in palestra e non in occasioni esterne al campo per i motivi che sappiamo, ma stiamo cercando dì sfruttare al meglio le ore che abbiamo a disposizione per poterci allenare con il massimo impegno, e sono sicuro che con tutto il lavoro che stiamo facendo i risultati arriveranno presto. Questa partita è molto importante per noi. Latina nell’ultima gara è rimasta incollata a Ferrara fino all’ultimo, ha giocato con intensità e ha perso solo nel finale. È sicuramente una squadra tosta, ma noi dovremo fare assolutamente del nostro meglio per vincere”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La gara sarà tramessa in diretta su ÈTV-Rete7 (canale 10 DTT in Romagna e a Bologna) e in diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

QUI LATINA

Jaren Lewis (giocatore) – “Nella partita disputata a Ferrara siamo partiti con un buon ritmo offensivo, ma abbiamo fatto troppi errori e il secondo tempo non è andato bene. Gli avversari sono stati abili a sfruttare i nostri errori e segnare canestri pesanti. Sicuramente non abbiamo giocato come avremmo dovuto e questo deve servirci da monito per la sfida che ci attende lunedì. A Ravenna dovremo arrivare concentrati, sappiamo che sarà una partita difficile e che fino a questo momento abbiamo avuto problemi nel vincere in trasferta, motivo in più per tenere alta l’intensità. Sarà fondamentale entrare in campo con la giusta mentalità e giocare per tutti i 40 minuti. Non possiamo permetterci di continuare a giocare bene nel primo tempo e meno bene nel secondo. Mantenere alto il livello di concentrazione ed eseguire il nostro gioco sono le cose che possono permetterci di fare bene”.

Note – Partita a porte chiuse. Roster al completo

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, su LNP Pass. Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

