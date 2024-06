Acqua S.Bernardo e Cantù insieme per i prossimi 3 anni

Pallacanestro Cantù è orgogliosa di annunciare il rinnovo triennale del contratto di sponsorizzazione con S.Bernardo S.p.A.

Dopo aver festeggiato a fine 2023 il sesto anno insieme, le due società inaugurano oggi una nuova pagina di storia condivisa. Fino al termine della stagione sportiva 2026-2027, infatti, la squadra del Club continuerà a scendere sul parquet con la denominazione di Acqua S.Bernardo Cantù.

Un sodalizio nato a fine novembre del 2018, quando S.Bernardo divenne il title sponsor di Cantù e iniziato ufficialmente anche sul campo il 9 dicembre dello stesso anno. Una data che rimarrà nella storia come la prima delle 215 partite ufficiali che Pallacanestro Cantù e S.Bernardo hanno affrontato insieme in questi sei anni. Un conteggio che però è destinato a essere aggiornato nuovamente.

“Il legame tra Acqua S.Bernardo e Pallacanestro Cantù è nato in un momento difficile della gloriosa storia canturina, a un passo dal baratro, nel lontano dicembre 2018. Da allora tante ‘gocce’ d’acqua sono passate sotto i ponti, tra successi e delusioni. In questi giorni stiamo vivendo un momento non felice, mentre vediamo scorrere sullo sfondo programmi di lungo periodo, sportivi e non. – commenta il Direttore Generale di S.Bernardo, Antonio Biella – Ecco che oggi siamo orgogliosi di annunciare il proseguimento della nostra lunga storia d’amore per altri, importanti, anni, che ci condurranno per mano verso il centenario di Acqua S.Bernardo, il 90° della Pallacanestro Cantù e l’inaugurazione della nuova Arena”.

“Questa è la conferma di un legame che non è solo commerciale, perché quello che unisce la famiglia Biella e il gruppo S.Bernardo al nostro Club è un legame fatto di affetto e di passione. – commenta Roberto Allievi, presidente di Pallacanestro Cantù – Il loro supporto in questi sei anni insieme è stato una solida certezza per la nostra società e siamo orgogliosi di poter continuare questa avventura”.

UFF.STAMPA PALL.CANTU’