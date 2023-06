Ad Andrea Conti il Premio “Fioretti”, Dirigente dell’anno 2022/23 in A2

Lega Nazionale Pallacanestro comunica l’assegnazione del titolo di Dirigente dell’anno in Serie A2 Old Wild West per la stagione sportiva 2022/2023, Premio “Gabriele Fioretti”, ad Andrea Conti, general manager della Guerino Vanoli Basket Cremona. Protagonista di una stagione da ricordare: promozione in Serie A e successi nella Coppa Italia e nella Supercoppa di Serie A2, per un tris di vittorie mai registrato prima in ambito LNP.

Il premio viene assegnato nel ricordo di Gabriele Fioretti, general manager di Pallacanestro Biella e nel mondo della pallacanestro come giornalista e dirigente, scomparso nel novembre 2014 all’età di 39 anni.

Conti, nato a Rho, in provincia di Milano, nel 1974, ha avuto una carriera da giocatore vissuta quasi interamente tra Lombardia e Piemonte: dopo gli inizi nella sua città natale, ha militato con Pall. Varese, Robur Varese, Biella, Latina, Vigevano, Vanoli Cremona, Juvi Cremona e Pavia, ritirandosi nel 2013. Ha poi subito avviato l’attività dirigenziale, come Team Manager alla Vanoli Cremona, sua ultima squadra da giocatore, divenendo in seguito direttore generale, per quattro stagioni in Serie A, fino al 2018. In seguito è stato general manager della Pallacanestro Varese, per tre ulteriori campionati nella massima serie, fino all’ottobre 2021. Nel giugno 2022 è ritornato alla Vanoli, affrontando per la prima volta da dirigente il campionato di Serie A2.

È stato un campionato ricco di vittorie per la Vanoli Basket, avviato bene già in settembre, con la vittoria nella Supercoppa LNP, a Forlì, nella finale su San Severo. Gli uomini di coach Cavina hanno poi condotto un campionato al vertice nel girone Verde, chiudendo la stagione regolare al terzo posto, nonostante gli infortuni che hanno colpito i due giocatori Usa, Trevor Lacey (sostituito momentaneamente dal belga Jonathan Tabu) e Jalen Cannon, che ha dovuto terminare anzitempo il torneo, venendo rimpiazzato da AJ Pacher, proveniente da Trieste (Serie A). A marzo Cremona si è aggiudicata il secondo trofeo stagionale, la Coppa Italia di A2, a Busto Arsizio, nella finale su Cento, per poi arrivare ai playoff al quarto posto nel girone Giallo di seconda fase.

I playoff hanno visto la Vanoli chiudere con un record complessivo di 9 vittorie e 1 sconfitta, ribaltando il fattore-campo nella finale contro Forlì e centrando la promozione in Serie A con la vittoria del Tabellone Oro. I lombardi hanno conquistato anche il titolo di Campione d’Italia Serie A2 FIP. Per la Società del presidente Aldo Vanoli un campionato positivo anche a livello giovanile, con il terzo posto nelle Finali Nazionali Under 19 svoltasi ad Agropoli, in Campania.

Il general manager della Vanoli Basket riceverà il riconoscimento in occasione della presentazione della stagione LNP 2023/2024, nel prossimo mese di settembre.

L’albo d’oro del Premio “Gabriele Fioretti”, per il Dirigente dell’anno della Serie A2:

2013/14 – Salvatore Trainotti (Aquila Basket Trento)

2014/15 – Marco Martelli (Junior Casale Monferrato)

2015/16 – Graziella Bragaglio (Basket Brescia Leonessa)

2016/17 – Marco Sambugaro (Pallacanestro Biella)

2017/18 – Mario Ghiacci (Pallacanestro Trieste 2004)

2018/19 – Andrea Gracis (Treviso Basket)

2019/20 – Non assegnato

2020/21 – Ferencz Bartocci (Derthona Basket Tortona)

2021/22 – Alessandro Frosini (Scaligera Basket Verona)

2022/23 – Andrea Conti (Vanoli Basket Cremona)

