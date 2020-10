Alberto Chiumenti è il nuovo capitano dell’OraSì Ravenna

Il Basket Ravenna è lieto di annunciare che Alberto Chiumenti sarà il capitano dell’OraSì nella stagione 2020-21.

Ala-centro di 204 cm, Chiumenti è alla quarta stagione in giallorosso, la seconda consecutiva e con la canotta di Ravenna ha giocato più di 100 partite ufficiali.

ʺEssere capitano di questa squadra mi riempie di orgoglio – dice “Chiumo” – devo ringraziare il presidente, la società e il coach per la fiducia. Ravenna per me rappresenta qualcosa di speciale, sono al quarto anno qui, in una società sempre più organizzata dove noi giocatori possiamo pensare solamente al campo. Io resterò sempre me stesso e se i miei compagni avranno bisogno di una mano sarò pronto ad aiutarli”

Ufficio Stampa e Comunicazione OraSì Basket Ravenna