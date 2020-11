Anche Ferrara dalla parte di LNP: “Noi non ci fermiamo”

Il Presidente del Kleb Basket Ferrara, Francesco D’Auria, dichiara di essere in linea con le decisioni di Coni, Fip, LNP e ribadisce la piena volontà di voler giocare e portare a termine il campionato.

Il basket va avanti grazie alle risorse dei proprietari, agli investimenti degli imprenditori, alle aziende che supportano i programmi e gli sforzi delle società. La pallacanestro nella sua interezza, è un comparto di enorme importanza, non solo sportiva, ma anche economica e sociale. Il mondo del basket ha doveri e grande responsabilità nei confronti di tanta gente ed è per tantissimi giovani, un riferimento importante e prezioso. Come qualsiasi società, il Kleb ha contratti da rispettare, con giocatori, con i vari staff e con qualsiasi persona lavori e graviti intorno alla nostra azienda, per cui abbiamo preso impegni con ognuno, così come con gli sponsor, senza dimenticare i tanti tifosi, che pur a malincuore, hanno piacere e voglia di seguirci con immutata passione, almeno da casa.

Non perdiamo certo di vista quello che sta succedendo intorno a noi, quindi il Kleb, come già sta facendo, si atterrà alle disposizioni governative e federali, nel pieno rispetto della sicurezza di ognuno.

Siamo consapevoli dell’aumento dei costi di gestione, a fronte di una totale mancanza di incassi dal ticketing, ma siamo, tutti insieme, decisi di andare avanti, con la consapevolezza e la speranza di tornare presto alla tanto agognata normalità, perchè innanzitutto significherà che l’emergenza sanitaria sarà finita e rimarrà solo un brutto ricordo da scrivere nei libri di storia, ma anche perché torneremo, finalmente, tutti a godere di palazzetti pieni di appassionati festanti, finalmente pronti a sostenere dal vivo i propri beniamini.

Noi non ci fermiamo.

Lorenzo Montanari

Ufficio stampa Kleb Basket Ferrara