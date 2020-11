In merito al rinvio della gara Chieti Basket 1974 – Benedetto XIV Cento del campionato di A2, in calendario nella giornata di ieri (22 novembre), la FIP ha attivato la Procura federale per svolgere le opportune indagini al fine di verificare la corretta osservanza delle norme vigenti.

Ufficio Stampa Fip