Approdano al Venerdì le dirette di A2 su Raisport: il 17 Wegreenit Urania Milano-Reale Mutua Torino (20.45)

Con la diretta del 17 da Milano di Wegreenit Urania-Reale Mutua Torino, l’appuntamento con la Serie A2 su RaiSportHD approda alla collocazione del venerdì sera (20.45).

Che, come annunciato ad inizio stagione, diventa quella abituale e prevista per 6 delle 8 prossime dirette già calendarizzate, a partire da quella dello scontro di alta classifica dell’Allianz Cloud, per arrivare fino al 4 febbraio 2024.

Le uniche domeniche televisive saranno il 17 dicembre (per Luiss Roma-Cantù, alle 17.30) ed il 4 febbraio (ore 18.00), ultimo turno di ritorno e per il quale vige l’obbligo della contemporaneità.

Questa la programmazione completa fino a tutto dicembre 2023.

Venerdì 17 novembre, ore 20.45

WEGREENIT URANIA MILANO – REALE MUTUA TORINO

Allianz Cloud, Milano

Venerdì 1 dicembre, ore 20.45

TEZENIS VERONA – GESTECO CIVIDALE

Pala AGSM AIM, Verona

Domenica 17 dicembre, ore 17.30

LUISS ROMA – ACQUA S.BERNARDO CANTU’

PalaTiziano, Roma

Venerdì 29 dicembre, ore 20.45

FERRARONI JUVI CREMONA – REAL SEBASTIANI RIETI

PalaRadi, Cremona

– Diretta esclusiva digitale terrestre in chiaro RAISPORT HD (canale 58)

– Diretta esclusiva streaming in chiaro RAI PLAY (https://www.raiplay.it/dirette/raisport)

Gara in diretta ed in chiaro anche in tutti i territori raggiunti dal satellite Hotbird 13 (Europa e bacino del Mediterraneo) e sul canale internazionale Rai Italia, trasmesso e diffuso nel mondo, in lingua italiana.

Disponibile on-demand sul portale Rai Play (sezione https://www.raiplay.it/programmi/basketseriea2) per tutta la stagione, nella gallery che ospita le dirette RaiSport

– On-demand: piattaforma streaming LNP PASS dalle ore 12.00 del giorno successivo alla gara (per abbonati)

Bologna, 15 novembre 2023